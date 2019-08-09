C 14 августа часть кредитов станет дешевле

Такие изменения вызваны тем, что Нацбанк уменьшил ставку рефинансирования на полпроцента: с 10% до 9,5%. Некоторые кредиты и вклады, которыми пользуются граждане, привязаны к ней. Если ставка рефинансирования уменьшается, то по таким кредитам платить нужно будет меньше. Правда, с тех вкладов, доход которых привязан к ставке рефинансирования, прибыль уменьшится. Но если вы заключали договор, где по кредитам или вкладам указан фиксированный процент, то для вас ничего не изменится.

Заметим, что 9,5% - это самая маленькая ставка рефинансирования за всю историю независимой Беларуси. Самая большая ставка за последние 10 лет была в декабре 2011 года - 45%! А 20 лет назад, в декабре 1999 года, вообще равнялась 120%. В России, например, ставка рефинансирования на сегодня - 7,25%.

Нацбанк пояснил, что ставку рефинансирования удалось снизить по нескольким причинам. Рост зарплат стал равномерным, а потребительские цены за второй квартал 2019 года выросли менее чем на 5%. Ожидается, что инфляция будет замедляться и к концу года составит около 5%. В Беларуси она уменьшается с 2012 года, и только в прошлом году была на 1% выше, чем в 2017 году - 5,6%.

В Нацбанке считают, что объем потребительского кредитования уменьшится, зарплаты подрастут из-за повышения производительности труда, а новый урожай поможет преодолеть негативные последствия от роста цен в конце прошлого года, да и вообще снизит вероятность конъюнктурных шоков.

Почему кредитов станет меньше, в Нацбанке объяснили подробнее:

- Все-таки будут работать макропруденциальные меры, принятые раньше (меры против финансового кризиса. - Ред.), также имеет место и насыщение спроса (на кредиты. - Ред.), - отметил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, цитирует БелТА.

- То есть потребительское кредитование продолжит нарастать, но не теми темпами, которые наблюдались в предыдущем периоде. На наш взгляд, эта тенденция будет продолжаться как до конца этого года, так, скорее всего, и на протяжении следующего года, - добавил начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин. - До 2017 года кредитование было стабильным, не нарастало, потом начался бурный восстановительный рост. По прошлому году был прирост 45%, сейчас он замедлился до 34%.

Что важно: в Нацбанке отметили, что дополнительные меры для сдерживания потребкредитования сейчас не рассматриваются.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Кому выгодно снижение ставки рефинансирования?

Научный сотрудник Олег Мазоль из Центра экономических исследований BEROC подтверждает: главный плюс от ставки в 9,5% - снижение выплат по кредитам. Хотя население и так активно пользуется кредитными услугами. И снижение ставки в первую очередь улучшит доступ к финансам для предприятий.

- При дальнейшем снижении ставки предприятия смогут покупать новое оборудование, вырастет конкурентоспособность. Все это даст рост ВВП. Стабильная политика Нацбанка поможет белорусскому рублю набрать вес по отношению к доллару. Что повысит интерес к Беларуси у инвесторов. Экономике это также пойдет на пользу, - считает Олег Мазоль. - В целом, если ставка рефинансирования и дальше пойдет на убыль, то кредиты станут еще дешевле. Но цены также должны оставаться на месте - тогда эффект от снижения ставки будет действительно заметным.