Лига Европы. БАТЭ в гостях обыграл «Сараево», «Шахтер» был разгромлен «Торино»

Состоялись первые матчи 3-го квалификационного раунда.

Борисовский БАТЭ в гостях обыграл «Сараево» - 2:1. «Желто-синие» вели в счете 2:0, нро в конце просели, и еще хорошо, что пропустили лишь однажды.

Матч прерывался из-за буйного поведения местных болельщиков.

- Пауза, вызванная поведением болельщиков, пошла на пользу «Сараево», которое забило плюс имело еще момент. Ну а в целом оценю этот матч положительно для нас: одержали победу на выезде над крепкой командой, дважды отличились. Ребята проделали хорошую работу, сказал Алексей Бага.

Его спрашивали, мол, соперник играл лучше, а БАТЭ повезло.

- Самое красивое в футболе - цифры на табло. Мы выиграли 2:1 и едем домой с победой. В еврокубках главное - результат. И мы его добились, - ответил тренер БАТЭ.

Сараево – БАТЭ – 1:2

Голы: 0:1 – Бага (19). 0:2 – Мукам (с пенальти, 71). 1:2 – Ханджич (79).

Солигорский «Шахтер» играл в Италии с «Торино» был крупно проиграл – 0:5. Похоже, ответный матч, который пройдет в Минске на стадионе «Динамо», превращается в формальность.

— В раздевалке уже сказал команде, что надо не то чтобы провести правильный анализ — нужно спокойно воспринять эту ситуацию. Потому что она оказалась суммой слагаемых различных моментов доигровых. Например, использовали новую схему, которая наигрывалась всего один день. Я это говорю к тому, что ругать ребят сейчас не было смысла. Они делали, что могли. И такое ощущение, что эти пять мячей мы забили себе сами. К сожалению, совершили в начале матча две невынужденные ошибки, соперник получил два «стандарта» и фору в два мяча. Итальянцы продемонстрировали хорошую реализацию. Потом мы стали правильно играть, и у соперника с игры особых моментов и не было в первом тайме. У нас же после углового мог забивать Сачивко. Паша Рыбак не забил. Просто уникальная ситуация. Иначе счет стал бы 2:1, и у ребят, возможно, появилась уверенность, - сказал главный тренер «Шахтер» Сергей Ташуев.

Торино - Шахтер - 5:0

Голы: 1:0 — Белотти (2). 2:0 — Иццо (15). 3:0 — Белотти (63, с пенальти). 4:0 — Де Сильвестри (71).