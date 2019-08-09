С врагом сражались все национальности Советского Союза

Мой дедушка, Шмурадко Иван Афанасьевич, призван в армию 16 ноября 1940 г., после окончания Витебского медицинского училища. Войну застал в г. Черновцы (Украина), 22 июня 1941 г. в звании лейтенанта медицинской службы. В ходе боевых действий в мае 1942 г. под Харьковом, у ст. Лозовая попал в плен. Бежал из плена с узбеком, о чем рассказывал в своих воспоминаниях. После побега из плена направлен в штрафную роту, где был восстановлен в звании. В составе 228-го гв. стрелкового полка 5-й гв. армии 1-го Украинского фронта участвовал в Висло-Одерской операции. 8 мая 1945 года участвовал во взятии г. Дрездена. Закончил службу после окончания войны на территории Чехословакии, в г. Карловы Вары. Участвовал в штурме Берлина. После окончания службы в 1947 году мой дедушка работал в Яновской больнице. Медперсонал очень ценил заботу моего дедушки буквально о каждом больном. В личном семейном архиве сохранилась статья одной из районных газет как подтверждение моих слов. Но больше всего меня поразила фотография, которая сохранилась до сих пор в личном семейном альбоме.

Она говорит о том, что с врагом - немецко-фашистскими захватчиками - сражались все национальности Советского Союза. На оборотной стороне снимка рукой моего дедушки сделаны пометки. Как доказательство сказанному. А теперь что происходит в мире?

Я горжусь своим дедом!

Одосий Виталий, г. Витебск, Беларусь.