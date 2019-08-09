В Минске заметили белого воробья - последний раз такого видели 15 лет назад

Редкую птицу заметила художник-дизайнер Лия Карчажинская возле Galleria Minsk на проспекте Победителей. Белый воробей был в стае с обычными.

- Я подкралась, чтобы лучше рассмотреть - пришлось даже через клумбу лезть. Действительно, это был белый воробей! Достала быстренько телефон и начала снимать. Радости было много! Когда я возвращалась назад через 40 минут, стайка была на том же месте. Стая его не гнала. Они летели ко Дворцу спорта, когда их гоняли вороны, но потом возвращались назад, - делится своим наблюдением минчанка.

Оказалось, девушке повезло увидеть редкую птицу. Последний раз в Минске белого воробья наблюдали 15 лет назад.

Другие воробьи не выгоняли его из стаи. Фото: ptushki.org

- Это домовый воробей, как и другие птицы рядом с ним. Это не альбинос. У тех меланин (главный пигмент, который придает птицам темный окрас) вообще не вырабатывается, и глаз у животных красный от крови, - комментирует орнитолог, директор «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский. - Если воробей доживет до зимы, то среди снегов он получит преимущество перед сородичами!

У этого воробья лейкизм - генная мутация. Она встречается и у птиц, и у животных. При такой мутации глаза остаются темными, но перья частично или полностью не окрашиваются. Так что белая ворона - это не фигура речи: такие птицы действительно встречаются.