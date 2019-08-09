Мировой рекорд: белорусский силач протянул 15 тягачей МАЗ весом 157 тонн

Чтобы посмотреть на попытку белорусского силача побить мировой рекорд, около центральной проходной Минского автомобильного завода 9 августа собралось под три сотни минчан. Еще бы- спортсмен Дмитрий Белайц решил сдвинуть с места 15 автомобилей МАЗ, общий вес которых - 157,5 тонны! Приурочил он это к 75-летию завода.

Общий вес 15 машин - 157,5 тонны!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

До этого, как говорит силач, был рекорд россиян - 7 «Мерседесов» весом 91 тонна.

На главное место действа Дмитрий приехал на тягаче. Первая попытка оказалась неудачной. А вот со второго раза богатырь протянул все эти машины! Толпа разразилась овациями, все, кто стоял за ограждениями, устремились поближе, чтобы посмотреть на новый рекорд и снять происходящее на телефон. Дмитрий смог сдвинуть внушительный груз аж на 7,20 м за 1,075 минуты.

Дмитрий смог сдвинуть внушительный груз аж на 7,20 м за 1,075 минуты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы долго тренировались на МАЗах, руководство помогало. Сегодня это гордость страны, по МАЗам судят о нас на Дальнем Востоке, в Казахстане и Украине. Я вижу, что самое благородное, что может делать человек, - это труд!- говорит Дмитрий. - У меня есть мечта - на территории России показать и сделать рекорд с БелАЗ, есть предварительные договоренности с руководством, они поддерживают.