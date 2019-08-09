Белорусы стали есть меньше хлеба и картофеля, но все равно толстеют

Население Беларуси медленно, но уверенно поправляется - вот уже более 25% жителей нашей страны в возрасте от 16-ти и старше имеет избыточный вес. Пять лет назад этот показатель был на 1% меньше. Это данные из свежего отчета Белстата. Здесь же мы узнали, что среди сельчан людей с избыточным весом больше, чем среди городского населения (30% против 23,4%). Возможно, это потому, что больше 80% молодежи живет в городах.

Статистики подтверждают, что молодежь заметно меньше обременена лишними килограммами. Так, в возрастной группе 16 - 29 лет людей с избыточным весом всего 5,7%. У тех, кому от 30 до 39 лет - 12,9%, а 40-49 лет - 23,7%, но именно в этих возрастных группах за последние пять лет наблюдается тенденция к похудению. В группе 30 - 39 лет процент людей с избыточным весом уменьшился с 15,7 до 12,9%, 40 - 49 лет - с 25,3 до 23,7%. У тех, кому за 60, наоборот - на 3% стало больше тех, кому пора бороться с лишними килограммами.

Больше всего людей с избыточным весом живет в Минской области - 28%, меньше всего - в Минске - 19,8%.

Прояснить картину помогает статистика по физической активности. Именно в возрастной группе 16 - 29 лет занимающихся физкультурой и спортом больше - 47%. При этом горожане занимаются спортом больше, чем сельские жители - 30,1% против 16,7%.

А вот как изменился рацион питания, от которого существенно зависит вес. За 13 лет в рационе белорусов уменьшилось потребление хлеба, картофеля, растительного масла, маргарина и других жиров, молока и молочных продуктов, рыбы. Зато выросло потребление овощей, фруктов и ягод, мяса.

Но, судя по болезням, до идеального рациона нам еще далеко. Так, по данным того же Белстата, в Беларуси увеличилось количество заболеваний эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ. В 2013 году их диагностировано 74,2 тыс., в 2018-м - уже 104,5 тыс.

КОМПЕТЕНТНО

Врач-диетолог: «Физические работы в огороде и на поле несоизмеримы с кардионагрузками, тренировками»

Статистика вызывает вопросы. Например, сельских жителей с избыточной массой тела больше. Неужели физический деревенский труд меньше сжигает калорий, чем городская жизнь?

- Это связано с тем, что в деревнях люди много пьют алкоголя, много едят картошки и хлеба и мало белковой пищи, мало двигаются, - комментирует врач-диетолог Ирина Яблонская. - И это несмотря на все физические работы в огороде и на поле, они все равно несоизмеримы с кардионагрузками, тренировками. В деревнях таких возможностей просто нет даже технически.

Многие люди недооценивают ситуацию. Их все устраивает, им кажется, что у них все хорошо. Но как раз в возрастной группе с 16 до 49 лет у каждого второго - избыточная масса тела. Нет, это еще не ожирение. Оно сразу не возникает. Оно начинается с избыточной массы тела. Потому что слишком много уличной еды, фастфудов, гиподинамии. И на самом деле не так много людей, которые активно занимаются спортом.

Я соглашусь с тем, что потребление хлеба и картофеля уменьшилось. Сейчас уже все знают о вреде крахмала, избытке углеводов. Люди действительно стали есть больше разных овощей, которых у нас сейчас предостаточно и они доступны круглый год.

Диетолог подчеркнула, что одним питанием держать вес в рамках нормы не получится. Обязательно надо двигаться, чтобы увеличить уровень метаболизма: «Можно есть что хочешь и сколько хочешь, если ты эти калории расходуешь. Если потребляешь больше, чем тратишь, то вся твоя деятельность, связанная с физическими нагрузками, сводится к нулю, если не в минус».

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Полезно, вкусно и готовить недолго

- Питание должно быть разнообразным, - говорит врач-терапевт Екатерина Бурляева. Обязательно должны присутствовать животные и растительные белки. Белки животного происхождения (мясо, птица, рыба, творог, яйца) необходимо употреблять не реже двух раз в сутки. Например, на завтрак могут быть творог и каша, на обед - мясо или рыба и каша, на ужин - мясо или рыба с овощами. Дополнить это меню можно фруктами и кисломолочными продуктами во время перекусов в течение дня. Конечно, любое питание необходимо подстраивать под хронические заболевания (гастрит, язва желудка, желчекаменная болезнь и т.д.). Чтобы не тратить много времени на приготовление каждый день, можно приготовить одно блюдо на несколько дней, а потом просто разогревать его. Также можно самостоятельно приготовить котлеты или пельмени и заморозить их. Перед едой доставать из морозильника и разогревать. Это будет намного вкуснее и полезнее, чем покупать такую еду в магазине.

СЧИТАЛКА «КП»

А у вас вес не избыточный?

Хотите узнать, есть ли у вас избыточный вес - высчитайте свой индекс массы тела (ИМТ). Разделите свой вес в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат.

Например, вы весите 65 кг при росте 170 см. Значит, ИМТ = 65/1,7х1,7 =22,5. Это в пределах нормы, которую ВОЗ держит в рамках от 18,5 до 24,5.

ИМТ от 25 и выше - избыточная масса тела.

ИМТ от 30 и выше - ожирение.

ИМТ меньше 18,5 - недостаточная масса тела.

ИМТ меньше 16 - тяжелая форма дистрофии.