Беларусь будет брать с России больше денег за прокачку нефти

С 1 сентября транспортировка нефти в страны ЕС через Беларусь будет обходиться России на 3,7% дороже. Этим повышением Беларусь хочет компенсировать потери от «грязной нефти», которая пришла к нам из соседней страны во II квартале этого года, сообщает БелТА.

Оба завода - Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. В итоге нанесен ущерб и трубопроводной системе.

- В связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в II квартале белорусский оператор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обратился к тарифным регуляторам за внеплановым пересмотром тарифов на прокачку нефти, - сообщили в концерне.

Напомним, Беларусь покупает нефть в России, по трубам отправляет ее на нефтеперерабатывающие заводы в Новополоцк и Мозырь, где из нее изготавливают бензин, керосин, масло для машин и другие продукты и затем все это продают - в основном на экспорт. Кроме того, десятки миллионов тонн российской нефти Беларусь перекачивает по двум трубопроводам «Дружба» в страны ЕС. За транпортировку своей нефти и платит Россия, и стоимость именно этой услуги выросла на 3,7%.

В апреле 2019 года «Белнефтехим» заявил, что в трубу «Гомельтранснефть Дружба» из России поступила грязная нефть, затем она дошла и до новополоцкой трубы. В нефти было много хлорорганики, которую обычно используют нефтедобытчики, чтобы достать из земли больше нефти. Она может присутствовать в трубах, но в «Дружбе» ее оказалось в несколько десятков раз больше, чем допустимо. Из-за этого Беларусь временно перестала принимать нефть из России на переработку. Отказались покупать такое сырье и европейские страны. Критическая ситуация разрешилась только через месяц, с 24 мая в наши трубы вновь стала поступать чистая нефть. И лишь 11 июля «Гомельтранснефть Дружба» полностью очистил трубы от нефти, а вчера, 9 августа, это сделал и «Полоцктранснефть Дружба». Беларусь завершила очистку магистральных нефтепроводов и принимает сырье в полном объеме. Что касается наших потерь, по информации Belchemoil.by, недополученная прибыль и ремонт труб составляют до полумиллиарда долларов.

Возможно, убытки от «грязной нефти» сказались на росте ВВП в I полугодии 2019 года. Он вырос всего на 0,9%, хотя планировалось, что увеличится в два раза.

Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут определить точный объем транспортировки нефти до конца 2019 года.

- По итогам работы в 2019 году будет проведен анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определен размер дальнейшего изменения тарифов, - прокомментировали в концерне «Белнефтехим».