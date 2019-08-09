2019-08-09T16:37:55+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь будет брать с России больше денег за прокачку нефти

Тариф вырос, чтобы компенсировать ущерб от некачественного сырья
Алексей ЧУБАТ
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Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут определить точный объем транспортировки нефти до конца 2019 года.Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут определить точный объем транспортировки нефти до конца 2019 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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С 1 сентября транспортировка нефти в страны ЕС через Беларусь будет обходиться России на 3,7% дороже. Этим повышением Беларусь хочет компенсировать потери от «грязной нефти», которая пришла к нам из соседней страны во II квартале этого года, сообщает БелТА.

Оба завода - Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. В итоге нанесен ущерб и трубопроводной системе.

- В связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в II квартале белорусский оператор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обратился к тарифным регуляторам за внеплановым пересмотром тарифов на прокачку нефти, - сообщили в концерне.

Напомним, Беларусь покупает нефть в России, по трубам отправляет ее на нефтеперерабатывающие заводы в Новополоцк и Мозырь, где из нее изготавливают бензин, керосин, масло для машин и другие продукты и затем все это продают - в основном на экспорт. Кроме того, десятки миллионов тонн российской нефти Беларусь перекачивает по двум трубопроводам «Дружба» в страны ЕС. За транпортировку своей нефти и платит Россия, и стоимость именно этой услуги выросла на 3,7%.

В апреле 2019 года «Белнефтехим» заявил, что в трубу «Гомельтранснефть Дружба» из России поступила грязная нефть, затем она дошла и до новополоцкой трубы. В нефти было много хлорорганики, которую обычно используют нефтедобытчики, чтобы достать из земли больше нефти. Она может присутствовать в трубах, но в «Дружбе» ее оказалось в несколько десятков раз больше, чем допустимо. Из-за этого Беларусь временно перестала принимать нефть из России на переработку. Отказались покупать такое сырье и европейские страны. Критическая ситуация разрешилась только через месяц, с 24 мая в наши трубы вновь стала поступать чистая нефть. И лишь 11 июля «Гомельтранснефть Дружба» полностью очистил трубы от нефти, а вчера, 9 августа, это сделал и «Полоцктранснефть Дружба». Беларусь завершила очистку магистральных нефтепроводов и принимает сырье в полном объеме. Что касается наших потерь, по информации Belchemoil.by, недополученная прибыль и ремонт труб составляют до полумиллиарда долларов.

Возможно, убытки от «грязной нефти» сказались на росте ВВП в I полугодии 2019 года. Он вырос всего на 0,9%, хотя планировалось, что увеличится в два раза.

Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут определить точный объем транспортировки нефти до конца 2019 года.

- По итогам работы в 2019 году будет проведен анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определен размер дальнейшего изменения тарифов, - прокомментировали в концерне «Белнефтехим».

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