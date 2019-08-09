Старт чемпионата Англии: середняки тратят по 100 млн евро, но фаворите те же

В пятницу начался новый сезон в Английской Премьер-лиге. Как обычно, летом клубы удивляли трансферами.

1. Кто пришел и ушел в клубах большой шестерки

«МанСити», чемпион двух предыдущих лет, добавил вариативности, совершив обмен с «Ювентусом»: в Турин уехал защитник Данило, обратным маршрутом отправился Канселу. За сделку «горожане» доплатили 30 млн (здесь и дальше в евро). Второй ключевой ход - приход Родри из «Атлетико» за 70 млн. 23-летний испанец должен занять место центрального полузащитника-распасовщика - это особенно важная роль в схеме Гвардиолы.

«Ливерпуль» не сделал ни одного громкого трансфера. Клопп не хочет что-то менять в коллективе, в котором сложилась феноменальная атмосфера. К тому же мерсисайдцам после размашистого шопинга прошлым летом нелишним будет сэкономить, чтобы вписать в правила финансового Fair Play. Клопп видит усиление в лице Кейта, Гомеса, Лалланы, которые в прошлом году мало играли из-за травм. Да и сейчас на рынке немного игроков, которые с ходу усилили бы феноменальный «Ливерпуль».

«Челси» выкупил Ковачича из «Реала» за 45 млн (в прошлом сезоне играл на правах аренды). Еще вернул из аренды Бакайоко («Милан»), Пулишича («Боруссия» Дортмунд), Зума («Эвертон») и Батшуайи («Кристал Пэлас») и еще ряд менее известных игроков. Усиления на фоне ухода Азара не впечатляют. Но все зависит от Фрэнка Лэмпарда, вменившего Маурицио Сарри у руля команды.

«Тоттенхэм» в кои-то веки совершил трансферы, скупая полузащитников. Пришли Танги Ндомбеле из «Лиона» - за 60 млн, Сессеньон из «Фулхэма» - за 27, Ло Чельсо из «Бетиса» - за 16, Кларк из «Лидса» - за 10. Главная потеря - Триппьер, ушедший в «Атлетико» за 25 млн.

Много пропускавший «Арсенал» искал усиление защиты. Отпустил Косьельни в «Монако» за 5 млн евро и подписал Давида Луиса из «Челси» (10 млн ), Тирни из «Селтика» (27 млн), Салима из «Сент-Этьена» (30 млн). Хавбек Пепе из «Лилля» обошелся в 80 млн. Дани Себальоса из «Реала» взяли в аренду. Из ушедших более-менее на слуху Ивоби (за 40 в «Эвертон»), вратарь Оспина (в «Наполи» за 3 млн).

«Манчестер Юнайтед» после череды неудачных сезонов бьет копытом и хочет исправить ситуацию. Не поскупились отдать 87 млн за защитника Магуайра и 57 млн за крайнего защитника Уан-Биссака. За валлийца Джеймса «Суонси» заплатили 15 млн евро. Из потерь - уход Эрреры в «ПСЖ» (свободный агент) и Лукаку в «Интер» (по разным данным от 67 до 80 млн).

2. Значимые переходы у середняков

Активно вел себя «Эвертон», подписавший перспективного Кина из «Ювентуса» за 37 млн и ивуарийца Гбамена из «Майнца» за 25 млн. Об Ивоби говорили выше. Но в то же время в ПСЖ за 32 млн евро ушел Гуйе. «Уотфорд» выписал сенегальца Сарра из «Ренна» за 35 млн. «Ньюкасл» перечислит «Лестеру» за Переса 34 млн, а «Хоффенхайму» за Жоэлинтона - 44 млн. «Лестер» же усилился бельгийским хавбеком Юри Тилемансом, цена вопроса - 45 млн.

3. Кто уехал из Англии

Одно из главных событий - переход Азара из «Челси» в «Реал» за 100 млн. ЦСКА после годичной аренды выкупил Влашича у «Эвертона» за 15 млн. Поражают и цифры рядовых трансферов. Вы ведь вряд ли слышали о бельгийце Доди Лукебакио? А он перешел из «Уотфорда» в «Герту» за 20 млн.

«МанСити» снова чемпион?

В прошлом году мы увидели удивительную гонку «Ливерпуля» и «Сити». Команда Юргена Клоппа долгое время лидировала, но к финишу упустила преимущество, и титул вырвали «горожане». У «МанСити» было 98 очков, у «красных» - 97. Трудно поверить, что мы вновь увидим такое тотальное превосходство двух команд. Но определенно именно они разыграют золотые медали. И заочно преимущество у команды Гвардиолы - она более сбалансированная, вариативная и стабильная. Котировки букмекеров таковы: на чемпионство «МанСити» принимают ставки с коэффициентом 1.44, на «Ливерпуль» - 3.75, на «Тоттенхэм» - 17, на «МанЮнайтед» и «Челси» - 34, на «Арсенал» - 41.

Как и в прошлом году, матчи АПЛ будут транслироваться на «Беларусь 5».