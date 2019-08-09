Некоторым аттракционам в Минске более 40 лет

- В Минске 4 парка и 53 аттракциона, - рассказывает Андрей Жихарев, начальник управления городских парков «Минскзеленстроя». - В этом году парки развлечений посетило уже более миллиона человек. Больше всего посетителей в парке Горького, где находится самый привлекательный аттракцион - колесо обозрения. Прокатиться на нем можно за три с половиной рубля. «Ракушки» и «автодром» на втором и третьем местах по посещаемости.

Несмотря на популярность, у парков не все так хорошо, как кажется.

- У более 40% минских аттракционов закончился срок эксплуатации, а некоторые из них остались с 70-х годов, - продолжает Андрей Жихарев. - Они все равно работают, потому что ежегодно их проверяют на пригодность, и они получают одобрение. Конечно, хотелось бы, чтобы аттракционы были новыми и красивыми, но самый дешевый механический аттракцион стоит 100 тысяч евро, а обычный надувной замок - минимум 20 тысяч. Это огромные деньги для предприятия, особенно учитывая, что такая покупка будет окупаться десятилетиями. Далеко не все действующие аттракционы приносят прибыль. Например, все тиры в парке Горького убыточные: один выстрел из пневматической винтовки стоит 50 копеек. Мы не можем их закрыть, ведь многим людям они нравятся.

За всю историю в минских парках развлечений не было ЧП со смертельным исходом для посетителей.

- Инциденты на аттракционах случаются, но крайне редко, - делится Петр Климко, чиновник Министерства по ЧС. - Основная причина происшествий - ошибки дежурных аттракционов. Они не боятся потерять сезонную и низкооплачиваемую работу, поэтому часто проявляют халатность. Их нередко увольняют. Обычно состав дежурных полностью меняется два раза за лето. В этом году мы установили в парках камеры и следим за работой дежурных.