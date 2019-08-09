Александр Лукашенко о видео- и аудиоконтроле: Главное - это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность и свободу общения

Александру Лукашенко доложили о реализации госпрограмм в области правительственной связи и показали образцы отечественной техники спецсвязи.

Президент напомнил о поручении, которое было дано начальнику Оперативно-аналитического центра Андрею Павлюченко во время недавнего доклада:

- Нам надо серьезно посмотреть по отдельным направлениям контроля - слухового, видео и так далее. Тут нам надо совершенство, чтобы не было разбоя: захотел какой-то начальник кого-то прослушать - прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал. Этого быть не должно. Я эту задачу поставил, и вы должны ее решать. Все должно быть цивилизованно и достойно. Главное - это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения. Никто не имеет права влазить в его вопросы.

Пресс-служба президента сообщает, что Александру Лукашенко было доложено о разработке систем подвижной правительственной радиосвязи, продемонстрирована линейка средств связи и аппаратуры шифрования, в том числе защищенной мобильной телефонной связи.

Президенту показали подвижный комплекс технического управления контртеррористической операцией, способный в том числе запускать дроны, обнаруживать и нейтрализовывать беспилотники. Он проходит государственные испытания.

Александр Лукашенко пообещал поддержку на государственном уровне.

- На это денег жалеть не надо, я твердо убежден, но после того, как альтернативные подразделения мне доложат, что вы действительно эффективны, исчерпали всякие резервы и вам нужна помощь.

Президент особо подчеркнул важность производства качественного и надежного продукта.

- Не можете - не делайте. Долго вам его надо делать - делайте спокойно. Но не беритесь за то, что не можете. Нужна будет поддержка - вы всегда ее получите, но не делайте плохого продукта, - сказал он. - Надо двигаться, усиливаться. Может, когда-то мы созреем, что это подразделение будет выведено из КГБ и будет работать независимо.