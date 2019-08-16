2019-08-16T18:27:20+03:00
Минск
КП Беларусь

На электронные жировки уже перешли 10 тысяч минчан. Рассказываем, как это сделать, не выходя из дома

Виртуальные извещения не потеряются, а еще переход на них экономит тонны бумаги каждый месяц
Ольга ШИЛАК
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Электронными жировками уже пользуются 10 тыс. минчан, еще почти столько же заказали такую услугуЭлектронными жировками уже пользуются 10 тыс. минчан, еще почти столько же заказали такую услугуФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Уже не первый год коммунальники призывают минчан отказаться от бумажных жировок в пользу электронных. Если оформить такую услугу, извещение не придется искать в ящике в подъезде, оно будет приходить на электронную почту. Удобно! Помимо этого бумажные жировки затратные: каждый месяц для распечатки извещений в столице расходуется 4,5 тонны бумаги!

- Электронные извещения доступны для получения в любой точке мира, избавляют от необходимости хранения бумажного носителя, не потеряются ни по пути к почтовому ящику, ни после оплаты, а также сберегут время и природные ресурсы, расходуемые на печать бумажного варианта, - уточняют в Центре информационных технологий Мингорисполкома.

Пока что на виртуальные жировки перешли около 10 тысяч минчан, еще 9,5 тыс. подали заявки на такую услугу. Как же это сделать?

Раньше, чтобы получать электронные извещения, нужно было прийти с паспортом в свой расчетно-справочный центр (РСЦ), написать заявление об отказе от бумажных жировок и указать электронную почту, на которую будут приходить счета. Сейчас помимо этого можно оформить услугу, не выходя из дома. Сразу оговоримся, сделать это должен собственник жилья, его данные нужно вводить в системе.

Для этого заходим на сайт ерсц.бел, на главной странице красуется большой баннер «Заказать электронное извещение об оплате за ЖКУ», нажимаем на него.

Регистрируемся на сайте: вводим фамилию, имя, отчество, идентификационный номер паспорта, электронную почту, телефон, придумываем пароль. На указанный номер придет смс с кодом, который нужно будет ввести в специальной графе. Нажимаем в конце кнопку «Регистрация» - через пару секунд мы оказываемся в нашем личном кабинете.

Затем выбираем услугу «Заказ электронного извещения». Там нужно будет ввести адрес, а также электронную почту, на которую и будет приходить виртуальная жировка. Нажимаем кнопку «Заказать» - готово.

Теперь остается только ждать: вашу заявку в течение трех дней будут рассматривать специалисты РСЦ. Затем на почту придет письмо с ответом. Если все прошло удачно, уже со следующего месяца вы будете получать электронную жировку.

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