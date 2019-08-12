Шуховский гиперболоид в Коханово признали историко-культурной ценностью

Водонапорная башня в Коханово необычная - не привычный цилиндр из кирпича, а ажурная конструкция. Это одна из шуховских башен - родственница знаменитой ажурной телебашни на Шаболовке в Москве и десятков других уникальных сооружений самого различного назначения. Недавно ей присвоили статус историко-культурной ценности.

Владимир Шухов - гениальный российский архитектор. Придумал он много всего, но сетчатые ажурные башни, пожалуй, самая известная из его воплощенных идей. Ноу-хау башни - несущая стальная конструкция в виде сетчатой оболочки в форме гиперболоида. Благодаря этому башня не боится порывов ветра - а это главная опасность для высоких сооружений. Первую такую башню Шухов соорудил для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде в 1896 году. Башня функционировала, снабжала водой 8 выставочных павильонов. В ее бак вмещалось 114 тысяч литров воды. Ажурная конструкция произвела фурор. После выставки ее купил предприниматель. Башню разобрали и перенесли в его имение. Через три года Шухов запатентовал свою идею. Ажурные водонапорные башни стали расти в России, а потом и в Советском Союзе, как грибы. Только в 20 - 30-е годы их соорудили более 60, а всего их на территории СССР было 200. Они были дешевыми, прочными и красивыми, не боялись сильных ветров. В 1922 году Шухов закончил строительство 160-метровой радиотрансляционной башни на Шаболовке - на то время это была самая высокая и самая красивая башня в России. С 1938 года с нее начали транслировать телевизионный сигнал. На протяжении многих десятилетий башня на Шаболовке являлась эмблемой советского телевидения, а 31 декабря в новогоднем эфире программы «Голубой огонек» изображение башни на фоне студии могли наблюдатель зрители всего СССР. Кроме этого, в 1960-х годах изображение телебашни Шухова использовали на заставке, которую показывали перед началом вещания телепрограмм. Вещание с башни прекратили лишь в 2002 году, хотя на ней и до сих пор размещены передатчики сотовой связи.

В Беларуси было четыре шуховские башни. Сохранилось две - в Борисове и в Коханово.

- Водонапорная башня у железнодорожной станции Коханово построена в 1929 году. Это металлическая гиперболоидная конструкция. Несмотря на кривизну, она построена из прямых балок. На железной дороге водонапорные башни нужны были для заправки паровозов водой. В Коханово останавливались товарняки, которые ехали из Орши, и паровозы добирали воду, - рассказали в Толочинском краеведческом музее.

Кохановский гиперболоид чудом пережил войну.

- Вначале башню хотели взорвать отступающие советские войска, но не успели. Несколько раз пытались подорвать ее партизаны - не получилось. Немцы, отступая, тоже собирались взорвать башню, но тоже не успели - в Коханово уже вошли советские танки, - рассказал председатель Кохановского сельисполкома Николай Барышев.

Башня-гиперболоид - родственница знаменитой телебашни на Шаболовке. Фото: Денис ПЛАКСИЦКИЙ.

Башня поила паровозы водой, пока их не сменили электропоезда, но в рабочем состоянии ее поддерживали до 1999 года. Она и сейчас в отличном состоянии - кохановцы свой гиперболоид любят и «наскальных рисунков» на башне не оставляют. Иногда к кохановской башне наведываются туристы. Несмотря на то, что официально она до самого последнего времени в список достопримечательностей не была включена и в туристические маршруты не вписана, в стихийных путеводителях она есть: и в топах памятников инженерного искусства Витебщины, и в топах наследия Шухова.

Изменится ли что-то в судьбе башни после изменения ее статуса? Пока судить рано. Охранная табличка точно появится. Но, возможно, и туристическая тропа к ней станет более оживленной.