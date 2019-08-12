Не успел дед отдохнуть от Финляндской войны, как началась Великая Отечественная

Недалеко от города Жлобина, возле деревни Александровка, установлен памятник партизанскому отряду имени Фрунзе. Командиром этого партизанского отряда был Павлов Владимир Борисович, мой дед. Им гордится вся наша семья, а его героическая история передается из поколения в поколение.

Родился Владимир Борисович в 1916 году в простой крестьянской семье. В 1937-м был призван в армию. В 1939-м, после окончания Минского военного училища в качестве командира зенитного взвода, принимал участие в Советско-финляндской войне, был командиром взвода.

Не успел он отдохнуть после Финляндской войны, как началась Великая Отечественная. Уже на следующий день, 23 июня 1941 года, мой дед, будучи командиром роты, принял свой первый бой в районе Слонима. Затем было отступление. Получив контузию, молодой командир попал в окружение. Так как фронт значительно отодвинулся на восток, он решил вернуться в родную деревню, где сразу же включился в активную борьбу с оккупантами. Там он создал группу подпольщиков.

Фото: личный архив

Пополнили эту группу и местные патриоты, и люди из соседних деревень. Подпольщики узнали, что на брошенных воинских складах, расположенных в Лозовском лесу соседнего Буда-Кошелевского района осталось много оружия и боеприпасов. Совершив туда несколько вылазок, патриоты создали недалеко от Шапарни тайник с оружием.

С наступлением весны 1942 года подпольщики перешли к активным диверсионным действиям. Они провели ряд боевых операций на территории Жлобинского и Рогачевского районов. Под откос полетело несколько эшелонов, было уничтожено 10 автомашин. Народные мстители также осуществили успешную операцию по срыву заготовок хлеба для немцев. Одновременно велась работа с молодежью деревень Жлобинского и Рогачевского районов с целью расширить ряды подпольщиков.

Осенью 1942 года мой дед установил связь с прибывшим из-за линии фронта секретарем Жлобинского подпольного райкома партии И. Крышневым. От него Павлов получил задание сформировать партизанский отряд №266 имени М.В. Фрунзе. 25 мая 1943 года партизанский отряд начинает свою историю. Его командиром стал Владимир Борисович. К патриотам из Шапарни примкнула молодежь из соседних деревень и бывшие бойцы 63-го стрелкового корпуса генерала Л. Петровского, принимавшие участие в боях на Жлобинщине и Рогачевщине летом 1941 года и оказавшиеся в окружении.

Весной 1943 года отряд имени М.В. Фрунзе участвовал в крупных боях с немецко-фашистскими захватчиками в составе 10-й Журавичской партизанской бригады. Дедушка не очень любил рассказывать про это тяжелое время.

Фото: личный архив

В мае 1943 года отряд провел операцию по захвату железнодорожной станции Хальч. Была сожжена большая фуражная база, ее охрана захвачена в плен, взорваны путевые стрелки и сами пути. Фашисты были в ярости. Но разгромить партизан не смогли. Партизанский отряд имени М.В. Фрунзе оставался грозной силой.

В июле 1943 года партизаны разгромили в деревне Денисковичи Жлобинского района карательный отряд из 80 человек. Был захвачен обоз с оружием, взято 18 пленных фашистов, остальные перебиты, в том числе и начальник Жлобинской полиции обер-лейтенант Борис Шорин.

В сентябре того же года отряд базировался в Городце и Краснице Рогачевского района. Разведка доложила, что в деревню Бобовка Жлобинского района прибыл батальон власовцев. Было принято решение разгромить его. Ночью павловцы окружили изменников Родины и нанесли им большой урон в живой силе. К сожалению, в этом бою погибли командир роты Семен Иванчиков и партизан Тихонович.

Вскоре партизанский отряд соединился с регулярными частями Красной армии. На тот момент в отряде было 317 бойцов.

Мой дедушка участвовал в боях за освобождение Могилева, Барановичей, Щорса и других населенных пунктов. За участие в Великой Отечественной войне, за мужество и героизм награжден многими медалями и орденами.

Во время войны дедушка познакомился со своей будущей женой, отважной партизанкой Ниной. Вместе они воспитали четверых детей.

Фото: личный архив

После освобождения Беларуси по состоянию здоровья Владимир Борисович был оставлен в Жлобинском районе партийным руководством для организации восстановления разрушенного хозяйства. Работал директором Хальчанской машинно-тракторной станции. В 1945 году работал заведующим межрайонного сельхозснаба Жлобинского и Стрешинского районов. В 1951 году работал по линии ликвидации детской беспризорности.

Пройденный военный путь мой дед изложил в своих воспоминаниях. Он написал книгу “Во имя жизни”. Она хранится в краеведческом музее нашего города.