После июньского снижения цены пошли в рост: больше всего подорожали помидоры

Пока неуверенно, но цены пошли в рост после июньского снижения. Напомним, месяцем ранее впервые с начала года была зафиксирована дефляция - цены уменьшились в целом на 0,1%.

Но и сейчас движение разнонаправленное. Если цены на непродовольственные товары продолжили снижаться (на 0,1%), то на продовольствие увеличились на такой же процент. Основной вклад в инфляцию внесли услуги - здесь рост сразу на 0,7%.

За первое полугодие, выходит, цены выросли на 3,1%. В годовом выражении (июль нынешний к июлю прошлогоднему) инфляция сложилась на уровне уже 6%.

Продукты питания в целом за месяц прибавили в цене 0,12%, в том числе мясо - 0,53%, молочка - 0,84%, хлеб - 0,53%. А вот мороженое подорожало сразу на 2,9%.

Цены на фрукты и овощи продолжили снижение - в этот раз почти на 2,5%. Но это в целом. Картофель и огурцы подешевели приблизительно на 8%, свекла и лук - примерно на 20% (оно и понятно: фактор сезонности). Фрукты в среднем подешевели на 3,1%. Тем нелогичней динамика цен на помидоры: в июне они подешевели на 26,6%, а в июле набрали сразу 23%.

Среди непродовольственных товаров заметнее всего, в пределах 1%, подешевели одежда и обувь, мебель, бытовая химия. Подорожали бумага (почти на 3%), лекарства (0,2%), стройматериалы (0,3%).

В услугах 2,35% прибавила стоимость связи, 1,4% услуги банков, 0,64% - ЖКУ. Медуслуги выросли в цене на 0,3%. Снизились цены на гостиницы (0,89%), пассажирский транспорт (0,29%, за счет воздушного), услуги туристических организаций (0,65%).

Напомним: у правительства на этот год ориентир по инфляции - 5%. По итогам прошлого, 2018 года в Беларуси цены выросли на 5,6%.

Заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц 10 июля заявил журналистам, что цель по росту цен сохраняется.

- Мы говорили неоднократно, что ожидали в первом полугодии инфляцию в годовом выражении выше цели, которая определена на год. Но как раз те факторы, которые подталкивали инфляцию, ослабевают, и мы видим это в последние месяцы. Мы считаем, что будем находиться вблизи нашей цели - 5%, - напоминает слова замглавы Нацбанка БелаПАН.

Сергей Калечиц заметил, что на рост инфляции в первом полугодии оказывали влияние сезонные факторы, связанные с производством сельхозпродукции, отставание роста производительности труда от заработной платы, а также внешние факторы.

Однако риски невыполнения инфляционного прогноза видятся другому ведомству - Министерству антимонопольного регулирования и торговли. В конце прошлой недели в МАРТ сообщили, что уже подготовили рекомендуемые торговые надбавки на социально значимые товары. При этом в министерстве не исключили в дальнейшем и перехода от рекомендаций к прямому регулированию. Напомним, что цены на социально значимую продукцию государство не регулирует с 2016 года.

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