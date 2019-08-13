«Что делать, если меня ударил чужой ребенок?» Стычка 4-летнего мальчика и 26-летней девушки закончилась скандалом

Резонансная история произошла в одном из столичных супермаркетов. 26-летняя минчанка Катерина заходила в магазин, но на входе столкнулась с «секьюрити». Мальчик лет четырех играл около двери, повторяя: «Кого не знаю - буду бить». Мамы ребенка рядом не было. Сначала девушка попросила пропустить ее, а после очередной попытки договориться шутливо убрала руку ребенка. В ответ мальчик с силой пнул ее по ноге.

- Было больно, - рассказывает Катерина. - Я громко спросила: «Где твоя мама?», и тут же в проходе показалась девушка, которая позвала любимого сыночка, тихо брякнула: «Что случилось? Извините» - и ласково взяла его за ручку. Наказания не было никакого, будто так и надо. А я осталась с бушующим чувством несправедливости: 4 года - это уже немало! Почему нельзя в такой ситуации шлепнуть ребенка и объяснить, что бить других людей - это плохо?

Мнение Катерины: «К 4 годам нужно научить ребенка азам поведения в обществе»

Позже девушка опубликовала в соцсети запись: «Я против того, чтобы бить детей, но не имею ничего против воспитательного шлепка. Я бы и этого делать не хотела, но иногда это действительно работающий метод из моего детства. Мне 26, и пока я не родитель. Но в будущем я хочу им стать. Хочу воспитать хорошего человека (а может, и двух). И когда я слышу, что ребенку нужно и можно все разрешать, это приводит меня в ужас. Да, малышу можно разрешать купаться в луже, есть макароны руками, лежать на полу в магазине... Но бить чужих людей и мешать им в общественных местах - это слишком!

Меня бесит, что взрослый, как всегда, виноват. И что мама отреагировала на все злобным «извините» и взглядом волчицы, которая защищает своего малыша. Мне кажется, к четырем годам родителю нужно научить ребенка азам поведения в обществе. Не устраивать публичную порку, а нормально поговорить при тете, которой больно. Сказать: «Давай извинимся, и больше ты так не поступишь». Это ведь простые уроки жизни.

Меня раздражает, что у нас принято чрезмерно жалеть своих детей и плевать на мнение окружающих. И я смирюсь, когда на меня срыгнут в автобусе (и такое бывало), случайно въедут на самокате, запачкают сандаликами белые брюки, но только если не ударят намеренно. Почему я должна терпеть все, что творит чужой 4-летний человек?»

Задача взрослого - проконтролировать, чтобы ребенок во время игры не нарушал границы другого человека. Фото: unsplash.com

За и против строгого воспитания. Что думают люди?

Историю Катерины стали активно комментировать. Общество разделилось на два лагеря. В первом считают, что нужно было поговорить с самим ребенком. Во втором уверены, что вся ответственность лежит на родителях.

София: «Надо было говорить с мальчиком»

София возмущена ситуацией, но удивляется, почему девушка не сделала ребенку замечание.

- Я бы высказала недовольство не маме, а ребенку. «Мне больно! Ударил - извинись. Нельзя так делать со мной». Во-первых, это обозначение моих границ. Если я их не обозначу, то кто? Мама ребенка не обязана этим заниматься. Да и физически не может уследить за всем. Во-вторых, малыш при этом получает информацию об ответственности за свои поступки. Что он должен эту ответственность нести сам, без мамы. Это понимание формируется не только родителями, но и такими ситуациями.

Если б я была на месте мамы, то сказала бы примерно то же самое. Шлепок в этой ситуации несет ноль информации. Он не объясняет, что ребенок сделал не так и как надо. Не каждый малыш в 4 года понимает, что ударить - это плохо… Гораздо эффективнее поговорить с ребенком дома, наедине. Когда нет осуждающих взглядов со стороны и когда мама может занять позицию «я на твоей стороне, малыш, но ты поступил неправильно».

Мария: «Воспитывать чужих детей недопустимо»

- Нельзя трогать и отчитывать чужих детей без разрешения родителей. Можно говорить им о недопустимости поведения их детей и требовать извинений. Чего лично вы не сделали.

Я на десять лет вас старше, у меня трое детей и восемнадцать учеников. Я достаточно опытный человек в детоводстве. А еще я работаю с детьми с аутизмом. Такой ребенок в вашей ситуации мог бы закричать оттого, что заработала сушилка для рук. А если бы вы его потрогали - реакция могла бы быть непредсказуемой. Он мог залипнуть на дверь и охранять ее. Вы же не знаете, что он аутист. Они внешне не отличаются от нейротипиков. Возможно, вы бы нанесли ему психологическую травму такую, что потом оплачивали бы реабилитацию.

Может, этот ребенок дико устал в саду. Пытается занять себя в магазине, пока мама-одиночка пытается быстро купить поесть к ужину. И тут чужая тетя начинает его толкать. Что он должен делать?

Анна: «Трясущиеся над детьми забывают, что это - люди»

- Если ребенок ногой бьет другого человека, это уже кое о чем говорит, - считает Анна. - Я наблюдала взросление малыша, который с трех лет бил окружающих. Это мой дальний родственник, которого бабушка носила на руках и позволяла все. У мальчика была феноменально милая внешность. Но в транспорте он мог бить кулачком рядом стоящего человека, а бабуля умоляла человека «потерпеть». Мальчик вырос и стал хулиганом. Проблемы начались еще со школы - не умел управлять гневом. В 18 лет попал в тюрьму за драку. Вот такая история. Все трясущиеся над детьми забывают, что это - люди.

Александр - папа троих детей. Он уверен, что все претензии нужно предъявлять только родителям ребенка.

- Дикая ситуация. У нас с женой трое детей, и никому из них мы не позволяли такое поведение. Твой ребенок не должен доставлять окружающим неудобства или вред. И это должно пресекаться сразу и любыми доходчивыми способами. И конечно, за любые действия ребенка ответственность несет его родитель. Именно это сейчас и забывают современные мамаши. Они считают, что их чадо лучше, чем другие дети, да и люди в целом. Чаще всего так происходит, когда ребенок в семье один.

Ребенок не всегда понимает, что делает, но за поступки детей отвечают взрослые. Фото: pixabay.com

КОМПЕТЕНТНО

Психолог: «Шлепок бы не помог, но маме стоило больше поучаствовать в ситуации»

- Реакция девушки понятна: в отличие от ребенка, которого защищает мать, она не чувствует себя в безопасности, - говорит практикующий психолог Анастасия Шапель. - Возможно, она попала в ситуацию, связанную с ее прошлым опытом, когда никто не приходил к ней на помощь и она оставалась один на один с проблемой. Может показаться комичным, что взрослая девушка нуждается в защите от 4-летнего, но в момент, когда происходящее дублирует травмирующую ситуацию из прошлого, нам тяжело сохранять устойчивость…

Исчерпать этот инцидент шлепок бы не помог. Никто не имеет права бить: ни ребенок взрослого, ни наоборот. И если мы учим детей, что они не должны драться, то и сами должны соблюдать это правило. Но маме стоило бы проявить больше участия. Возможно, ей было стыдно или она почувствовала себя виноватой, поэтому устранилась из ситуации. А стоило бы присесть к сыну и сказать: «Мы в магазине. Я вижу, что тебе интересно играть. Но если здесь будут проходить люди, ты будешь их пропускать. Попробуй поиграть в охранника, говори людям «проходите» или «здравствуйте», потому что мы находимся в общественном месте».

Если ребенок уже ударил взрослого, то задача родителя - донести, что так делать нельзя, и научить нести ответственность за свои поступки. Например, сказать: «Извините за то, что мой ребенок вас ударил». А малыш пусть будет рядом и наблюдает, что делает мама.

Конечно, 4-летний ребенок не всегда понимает, что делает, но за поступки детей отвечают взрослые. А они часто попустительски относятся к чадам. Мы поддерживаем детей в их развитии, в становлении личности, но мы с вами - социальные существа. Наша задача - научить ребенка жить по социальным нормам и соблюдать правила.

Повышать голос на малыша не стоит, но нужно сообщить ему, что он нарушает границы. Например, сказать: «То, что ты делаешь, мне неприятно, и я буду защищаться или обращусь к твоей маме». Дети нуждаются в границах, но их ставят и учат соблюдать взрослые. Иногда кажется, что дети провоцируют нас на агрессию, но на самом деле они просто проверяют, как далеко можно зайти. Что будет, если я так поступлю? И если мы остаемся безучастными, то ребенок будет искать повод, чтобы нащупать эту границу.