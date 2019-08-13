Мелитину Станюту не пустили на улицу имени ее прабабушки в Минске

Летним деньком Милетина с папой Дмитрием решила побывать на улице имени Стефании Станюты - не только народной артистки Беларуси и СССР и легенды белорусского театра, но и бабушки и пробабушки для них.

- Но прогуляться оказалось крайне проблематично. На входе в эту улицу за забором милиционер отправила меня за разрешением на прогулку по этой улице к застройщику квартала, ссылаясь на то, что там идет какая-то стройка. «Иначе вас заберут», - были ее слова. Позвонила в контакт-центр с этой просьбой (пустить погулять). Там удивились и направили в отдел продаж. Там тоже удивились, ушли думать и повесили трубку. Как правнучке и внуку пройтись по улице прабабушки? - пожаловалась гимнастка Мелитина Станюта, правнучка легендарной белорусской актрисы.

Гимнастку попросили позвонить в "Дана Молл", чтобы взять разрешение. Фото: Инстаграм

Возможно, Мелитина с папой не смогла прогуляться по улице имени Стефании Михайловны, потому что она находится на территории элитного поселка у Цнянского водохранилища, который обнесен забором. Чтобы попасть в поселок нужно пройти пост охраны и, судя по всему, иметь специальное разрешение. К тому же там установлен шлагбаум.