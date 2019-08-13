«Нас осмотрели, лошадям прививки сделали. Не паникуем!». В Беларуси впервые за 20 лет нашли сибирскую язву

Предположительно, именно от этой заразы 10 августа умерла лошадь в деревне Хотомель Столинского района, что на белорусском Полесье.

Больную лошадь заметили на пастбище хозяева животного. Его осмотрел ветеринар и поставил диагноз – сибирская язва. Это подтвердили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Труп павшей лошади сожгли, а в деревне развернули профилактические мероприятия – дезинфекцию и вакцинацию.

- На днях сделали прививки всем лошадям по всей деревне. Врачи приезжали, людей тоже осмотрели, особенно, у кого есть домашние лошади. Все как надо было! Обследовали тех хозяев, у которых пропала лошадь, чтоб ничего с ними не случилось. Таблетки для профилактики прописывали, - рассказывает жительница Хотомеля.

В деревне живет около 1000 человек. Лошадей держат почти в каждом дворе, но местные к новости про сибирскую язву относятся скептически.

- Шума у нас никакого нету, у нас люди не паникуют. Чтобы точно-точно эта болезнь подтвердилась, мы еще не слышали. Будет сегодня (13 августа. – Ред.) вечером собрание деревни в клубе, может, что-то скажут. Но мы не верим, что это сибирская язва. Откуда ей быть? Если бы была такая опасная болезнь, то она бы повторилась. А у нас проверили всех - нигде ничего, все живы и здоровы, слава Богу, - рассуждают полешуки. – Мы в деревне живем, все знаем, что лошадь может заболеть, может человека ударить – что хочешь бывает!

Хотя есть и не так оптимистично настроенные сельчане. Они считают, что зараза могла попасть на пастбище из скотомогильников еще советских времен, которые есть в округе.

СПРАВКА "КП"

Сибирская язва – инфекционная болезнь. Животное или человек может заболеть, если в организм попадут споры из почвы, растений или воды. От человека к человеку болезнь не передается. У людей инфекция лечится антибиотиками, и от нее есть вакцина. Последний раз сибирскую язву в Беларуси регистрировали в 1999 году.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Столинском районе отменен конный фестиваль, а на фермах введен карантин

Праздник и соревнования должны были пройти 17-18 августа в агрогородке Ремель в 30 км от очага сибирской язвы. Фестиваль лошадей ежегодно проходит на базе племенного конезавода «Полесская нива».

- Праздник отменен. Возможно, перенесен на другие даты, но пока неизвестно, на какое время будет объявлен карантин, - делится новостью Марина Ярмолич, одна из организаторов праздника. - Лошади хозяйства привиты от сибирской язвы, но мы не стали рисковать своим поголовьем племенных лошадей. На участие были записаны лошади из 9 деревень района и ведущих спортсменов Беларуси. Лучше перестраховаться в такой ситуации. Пока у нас на фермах введен строгий карантин на въезд и выезд животных, чтобы предупредить распространение инфекции.