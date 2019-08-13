Минским школьникам предложат булочки с витаминами и сок вместо газировки

Новый подход к школьному меню начали внедрять еще в прошлом учебном году - учащимся предложили весеннее, зимнее и осеннее меню. Эксперимент проводился в отдельных школах города, где школьники и их родители могли высказывать мнение по поводу новых блюд. Они были приготовлены по принципу здорового и сбалансированного питания.

А в новом учебном году во всех минских школах введут единое двухнедельное меню. Оно также будет делиться на два вида: вариант для бюджетников (55,9% минских школьников питаются за госсредства) и платный - за счет средств родителей. Меню на новый учебный год уже составлено и сейчас проходит проверку.

- Мы внедрили около 30 блюд, часть из которых уже опробована с весны этого года. Школьники очень полюбили ролл «Маленький цезарь», котлету из курицы и свинины «Отличник». Рыбу дети не любят, но вот котлету «Карпыч» едят с удовольствием. Добавили в нее чеснок и лимонный сок, чтобы приглушить яркий запах карпа. Похожая ситуация была и с творожной запеканкой: дети не хотели есть ее с творогом и изюмом. Мы предложили запеканку с рикоттой - и теперь это еще одно любимое блюдо, - рассказала замначальника отдела общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Марина Дьякова.

Спикер отметила, что ролл «Маленький цезарь» хоть и напоминает многим шаурму, но приготовлен из полезных продуктов: в ролле нет специй, майонез заменен на сметану, а курица запекается в духовке. Правда, это блюдо доступно только по платному меню. Ориентировочная стоимость питания по нему в новом учебном году составит 2,3 - 2,5 рубля в день.

Марина Дьякова также добавила, что в новом меню появятся булочки, обогащенные витаминами A, E, D, кальцием и магнием, а также плитка «Гематогеша». Хотя в школе останется сдоба, готовить ее планируют в максимально полезном варианте: снизится количество сахара (на 20 - 25%), а в качестве начинки будут использовать фрукты. К слову, употребление соли в школьных столовых снизили на 30 - 35%.

В буфетах, где школьники могут купить себе что-то на перекус, ограничили количество смаженок, сосисок в тесте, чипсов, газировки. Вместо них предлагают пирожки с капустой, яблоком, курагой, соки, молочные продукты.