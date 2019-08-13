В Минске стартует первый гастрофестиваль супов под странным названием - «ХА-ХА»

От названия блюд - «харчо» и «халаднiк» и получилось название фестиваля - «ХА-ХА». Участвуют 6 ресторанов белорусской кухни и 6 грузинской. Каждый сет будет дополнен комплиментом - бутылочкой воды «Боржоми». Таким образом кафе и рестораны города анонсируют пятый, юбилейный фестиваль «Тбілісоба», который в этом году пройдет под лозунгом «Свята с грузінскім/беларускім характарам» и будет посвящен дружбе Беларуси и Грузии.

Смотрите, как можно оригинально пообедать на этой неделе:

ХАрчо

1. Бистро Gruzin.by

Где: ул. Ложинская 4; Новодворский сельсовет 82

Сколько: 12.55 руб.

Сет «Катули гемо» (перевод с груз. – “Грузинский вкус”): острый суп харчо, хачапури по-аджарски, «Боржоми».

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2. Лаунж-кафе «Чайхана»

Где: Сурганова 61; Старовиленская 4

Сколько: 15 рублей

Сет «Однажды в Грузии»: харчо, хачапури по-аджарски, «Боржоми».

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3. Кафе-пекарня «Пекаридзе»

Где: ул. Платонова 45

Сколько: 9 руб.

Сет «Харчо от души»: харчо с дегустационным сетом хачапури, «Боржоми».

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4. Ресторан «Тифлисъ» + кафе «Chito (Чито)»

Где: ул. Толбухина 3; ул. Интернациональная 25А

Сколько: 7 руб.

Сет «Грузинский вкус»: харчо, лепешка шоти, «Боржоми».

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5. Бистро «Хинкали Искали»

Где: проспект Независимости 40

Сколько: 9 руб.

Сет «Горячая Грузия»: харчо на баранине, лепешка шоти, «Боржоми».

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ХАладнiкi

1. Ресторан «Butler» + гастропаб «Bernardin»

Где: ул. Герцена 4; ул. Кирилла и Мефодия 8

Сколько: 7 руб.

Сет «Дружба народов»: холодник с картофельными дольками,«Боржоми».

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2. Ресторан «Медвежино»

Где: ул. Одоевского 117

Сколько: 7 руб.

Сет «Беларускi смак»: холодник в кувшине из печеной свеклы со свежими огурчиками, зеленью и яйцом перепела, томленый картофель, «Боржоми»

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3. Ресторан «Раковский бровар»

Где: ул. Витебская 10

Сколько: 7 руб.

Сет «Холоднидзе с Боржомидзе»: свекольный холодник, отварной картофель, «Боржоми».

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4. Ресторан «Гостиный двор»

Где: ул. Советская 17

Сколько: 12.5 руб.

Сет «Холодник по-пански»: холодник, печеный картофель с лесными грибами, «Боржоми».

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5. Ресторан «У Франциска»

Где: пр. Независимости 19

Сколько: 7 руб.

Сет «Смачна есцi»: бабушкин холодник, картофельные дольки, «Боржоми».