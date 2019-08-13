В Минске стартует первый гастрофестиваль супов под странным названием - «ХА-ХА»
От названия блюд - «харчо» и «халаднiк» и получилось название фестиваля - «ХА-ХА». Участвуют 6 ресторанов белорусской кухни и 6 грузинской. Каждый сет будет дополнен комплиментом - бутылочкой воды «Боржоми». Таким образом кафе и рестораны города анонсируют пятый, юбилейный фестиваль «Тбілісоба», который в этом году пройдет под лозунгом «Свята с грузінскім/беларускім характарам» и будет посвящен дружбе Беларуси и Грузии.
Смотрите, как можно оригинально пообедать на этой неделе:
ХАрчо
1. Бистро Gruzin.by
Где: ул. Ложинская 4; Новодворский сельсовет 82
Сколько: 12.55 руб.
Сет «Катули гемо» (перевод с груз. – “Грузинский вкус”): острый суп харчо, хачапури по-аджарски, «Боржоми».
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2. Лаунж-кафе «Чайхана»
Где: Сурганова 61; Старовиленская 4
Сколько: 15 рублей
Сет «Однажды в Грузии»: харчо, хачапури по-аджарски, «Боржоми».
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3. Кафе-пекарня «Пекаридзе»
Где: ул. Платонова 45
Сколько: 9 руб.
Сет «Харчо от души»: харчо с дегустационным сетом хачапури, «Боржоми».
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4. Ресторан «Тифлисъ» + кафе «Chito (Чито)»
Где: ул. Толбухина 3; ул. Интернациональная 25А
Сколько: 7 руб.
Сет «Грузинский вкус»: харчо, лепешка шоти, «Боржоми».
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5. Бистро «Хинкали Искали»
Где: проспект Независимости 40
Сколько: 9 руб.
Сет «Горячая Грузия»: харчо на баранине, лепешка шоти, «Боржоми».
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ХАладнiкi
1. Ресторан «Butler» + гастропаб «Bernardin»
Где: ул. Герцена 4; ул. Кирилла и Мефодия 8
Сколько: 7 руб.
Сет «Дружба народов»: холодник с картофельными дольками,«Боржоми».
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2. Ресторан «Медвежино»
Где: ул. Одоевского 117
Сколько: 7 руб.
Сет «Беларускi смак»: холодник в кувшине из печеной свеклы со свежими огурчиками, зеленью и яйцом перепела, томленый картофель, «Боржоми»
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3. Ресторан «Раковский бровар»
Где: ул. Витебская 10
Сколько: 7 руб.
Сет «Холоднидзе с Боржомидзе»: свекольный холодник, отварной картофель, «Боржоми».
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4. Ресторан «Гостиный двор»
Где: ул. Советская 17
Сколько: 12.5 руб.
Сет «Холодник по-пански»: холодник, печеный картофель с лесными грибами, «Боржоми».
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5. Ресторан «У Франциска»
Где: пр. Независимости 19
Сколько: 7 руб.
Сет «Смачна есцi»: бабушкин холодник, картофельные дольки, «Боржоми».