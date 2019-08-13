«Бездарная архитектура и колхозные клумбы»? Обсудили замечания блогера Ильи Варламова с минским архитектором

Известный блогер и урбанист Илья Варламов ездит по городам Европы и России и рассказывает, что ему понравилось с точки зрения архитектуры и благоустройства, а что нет. В своем посте «Плохой Минск» он много критиковал белорусскую столицу. Мы решили не обижаться, а обсудить претензии с известным архитектором Александром Кратовичем, чтобы понять: как можно сделать Минск лучше?

Дом у Троицкого Варламов описывает так: "жилой дом в стиле "А что если из панельной коробки сделать замок?"Фото: varlamov.ru

Критика «заигрываний с античной архитектурой»: принимается

Больше всего критики досталось новым зданиям Минска - дому у Троицкого и строящемуся «многофункциональному комплексу» на Октябрьской площади, о котором Варламов написал: «Совершенно бездарная архитектура. Попытка заигрывать с античной архитектурой без понимания, без должных знаний и опыта всегда приводит к провалу». Блогер считает, что новое здание на Октябрьской разломает архитектурный ансамбль площади, где кульминацией был Дворец профсоюзов.

- Критика справедлива. Если говорить о здании на Октябрьской, то этот проект много раз обсуждался общественностью и архитекторами, предлагались интересные альтернативные решения, - говорит архитектор Александр Кратович. - В мире давно существует практика конкурсного проектирования самых ответственных в градостроительном отношении объектов, с обязательным общественным обсуждением горожан.

Досталось от блогера и строящемуся многофункциональному комплексу на Октябрьской площади Фото: varlamov.ru

- Но ведь у нас тоже проводятся конкурсы…

- Но в закрытом режиме и без общественного обсуждения. Порой на проект приходит инвестор со своим архитектором - и они сами решают, что и как строить.

«Некомфортные пространства»: мы просто не сумели их украсить?

Следующий объект критики блогера - проспекты и газоны: «Совершенно не сомасштабные человеку пространства. Их сложно преодолевать, на них некомфортно находиться. Гулять там можно только от безысходности… Именно поэтому такие пространства всегда пусты. Зачем вам газон, если на нем нельзя играть или отдыхать? Все эти пространства очень дорого содержать»

- В современном городе неизбежно сосуществуют большие и малые пространства, которые связаны с транспортом, - говорит Александр Кратович. - Есть два типа проезжих коммуникаций - улица и магистраль. С первой все понятно: тротуары, магазины, небольшой декор. А магистраль - проезжая часть для скоростного движения, которая в урбанизированных городах чаще представлена в виде автомобильных эстакад выше уровня земли и тоннелей. Ошибка нашего благоустройства в том, что нет понимания деления на эти типы, поэтому на магистралях у нас ограничение скоростного режима, как на улицах, а благоустройство выглядит как беспомощное желание заполнить всю территорию цветами и горшками. Возникает конфликт: попытка благоустроить необъятное, а впечатление остается неустроенной улицы - как пишет Варламов, пустыря. Большие газоны и естественный ландшафтный пейзаж красиво смотрятся в парках и вдоль магистралей. На мой взгляд, открытые пространства вдоль проспекта Победителей раньше выглядели хорошо, но мелкий декор все испортил.

Блогер считает, что "это совершенно не сомасштабные человеку пространства" Фото: varlamov.ru

Почему рядом горшки с петуниями и футуризм: "На каком-то этапе произошел сбой"

К слову, о декоре: немало нареканий у Варламова вызвало то, что минские площади и проспекты украшают горшками с елками. Мол, на узкой улочке они были бы уместны, но на огромной площади нужны как минимум 10-метровые ели. Возмутили его и композиции из петуний, которых в Минске и вправду не счесть: «Если бы так украшали свадьбу в каком-нибудь белорусском колхозе, то еще сошло бы. Не у всех же есть вкус и возможность пригласить дизайнера. Но для европейской столицы - а Минск же себя считает европейской столицей - это не тот уровень».

Варламов пишет, что елочки в горшкахбыли бы уместны на узкой улочке, но на огромной площади нужны как минимум 10-метровые ели Фото: varlamov.ru

В пример блогер приводит благоустройство вокруг стадиона «Динамо»: с одной стороны - футуристическая крыша, с другой - горшки с петуниями. «Хорошо видно, насколько все случайно. Обсуждать нечего, просто надо приглашать архитекторов на проект, а не отдавать все на откуп завхозам».

Пример неудачного благоустройства, по мнению Варламова, - территория около стадиона "Динамо" Фото: varlamov.ru

- Так что, архитекторы действительно не принимают участия в улучшении вида белорусской столицы?

- Я думаю, нынешнее благоустройство все-таки не обошлось без участия дизайнеров - есть много удачных композиций по городу, но часто не на своем месте, - считает Александр. - Они мешают друг другу. Слишком много всего - этот перебор и создает мусорный эффект. Не знаю, на каком этапе произошел сбой, почему дизайнеры «Зеленстроя» не увидели этого. Главный недостаток нынешнего благоустройства - это многократное повторение одних и тех же мотивов и материалов, неразборчивость в подходах к разным пространствам. Например, световые скульптуры - интересная идея, но распространение ее по всему городу в однотипном варианте спорно. Это праздничные, временные элементы - и по сути, и по материалам. Их надо обновлять, кроме того, они не должны быть на магистральных улицах, это камерные вещи. У нас много талантливых скульпторов и дизайнеров. Почему бы не сделать конкурс, чтобы создавались новые композиции?

Вопросы у блогера и урбаниста вызвало и благоустройство города, например, обилие петуний в горшках вдоль проспектов Фото:varlamov.ru

О критике пешеходной Комсомольской: «Это и правда печальная история»

Много вопросов у блогера и к улице Комсомольской, которая после реконструкции стала пешеходной: зачем огораживать проезд для машин цепью, тем более, это создает неудобства для велосипедистов, молодых мам, инвалидов-колясочников? Не понравился Варламову и дизайн улицы: «Очень захламлена лавками, столбами, фонарями. Больше всего это похоже на склад металлолома».

Блогер недоумевает, зачем нужно было огораживать проезд для машин цепью на пешеходной улице Комсомольская Фото: varlamov.ru

- С этой улицей печальная история от идеи пешеходного пространства до ее воплощения… - говорит Александр Кратович. - В чистом виде пешеходных улиц не бывает, хотя бы потому, что остается проблема снабжения инфраструктуры этой улицы - магазинов, ресторанов, салонов. Плюс есть местные жители, которым надо добираться к дому. Поэтому, как правильно пишет Варламов, такие улицы делаются со скоростным режимом в 5 км/час, и тогда не нужны столбы и цепи. Соглашусь, что и визуальный ряд ее угнетающий - сказывается необдуманность и скороспелость решения. Улица Комсомольская - центр столицы, здесь должно быть благоустройство высокого уровня, а не придорожного кафе из 90-х. Покрытие неудобное и даже небезопасное для пешеходов. Уклон улицы неблагоприятен для променада. Главный просчет в том, что она пока что малонасыщенная, половина улицы - административные здания. К тому же короткая для прогулок, пешеходные улицы обычно имеют большую протяженность, тогда они привлекательны.

Неудачным считает Варламов и дизайн улицы Комсомольская, мол, очень захламлена лавками, столбами, фонарями Фото: varlamov.ru

Много нареканий у Варламова вызвало обилие подземных переходов в Минске: «Одно из главных препятствий на пути к городу, удобному для всех. В них тяжело и неудобно спускаться инвалидам, пенсионерам, мамам с колясками, велосипедистам, людям с багажом».

- Пешеходные переходы - советское наследие. У нас эта проблема вопиющая, ломающая всю структуру города. Например, площадь Независимости почти отрезана от центра города переходом. Парк у театра Янки Купалы почти не посещаем, так как оторван от половины проспекта переходом, - говорит Александр Кратович. - Цивилизованно эти проблемы решаются с помощью создания подземных тоннелей для транспорта. В Европе почти в каждом небольшом городке есть автомобильный тоннель - например, в соседнем Вильнюсе. У нас огромный город, тем более расположенный на холмах, но не имеет ни одного тоннеля. Я бы видел его в первую очередь на площади Свободы, где высокая интенсивность пешеходного движения, много исторический зданий. Если он появится, образовалось бы цельное историческое пространство.

Много нареканий у Варламова вызвало обилие подземных переходов в Минске Фото: varlamov.ru

- Если подытожить, что нужно для того, чтобы Минск стал более удобным и красивым городом?

- Минск красив, оспорить это трудно. Исправить большие проблемы, такие, как существование спальных районов, не так просто, но можно хотя бы остановить этот процесс, который часто критикуется. Для того чтобы Минск постепенно становился более европейским и комфортным городом, нужно время, терпение и средства. И, конечно, чтобы делом занимались неравнодушные к облику города профессионалы.

КСТАТИ

Плюс Минску - за сохранение советского наследия и граффити

Вслед за критикой Варламов написал о том, что ему понравилось в столице: «В Минске никто не застроил широкие проспекты, не изуродовал кварталы помпезных советских зданий. Здесь до сих пор можно встретить неоновые вывески на советских коробках, напоминающие о мире во всем мире и подвиге дедов».

Блогер похвалил здание Национального художественного музея, ухоженные фасады на проспекте Независимости, отметив, что в Минске сохраняют не только «сталинскую архитектуру, но и более позднюю застройку» - например, дома с мозаичными панно Александра Кищенко на Востоке. Удостоились похвалы и безопасные остановки трамваев по центру улиц, а также развитие проката велосипедов. Отметил блогер и граффити на улице Октябрьской: «Тут 5 лет проходит городской фестиваль Vulica Brasil, на который приезжают белорусские и бразильские художники, а на Октябрьской есть целый арт-кластер, стены которого отданы под граффити».