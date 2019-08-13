2019-08-13T15:37:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Во время переписи населения все анкеты можно будет заполнить удаленно и самостоятельно

Для этого нужно зарегистрироваться в межбанковской системе идентификации
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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Перепись населения пройдет в октябре.Перепись населения пройдет в октябре.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Очередная, третья, перепись пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября. В первые недели поучаствовать в переписи можно будет дистанционно - самостоятельно заполнив переписной лист и отправив онлайн. Такое в нашей стране практикуется впервые.

Причем онлайн-перепись будет организована на базе действующей с 2016 года межбанковской системы идентификации, рассказала журналистам Наталья Штевнина, заместитель председателя правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП».

Система позволяет, единожды пройдя процедуру идентификации при личном присутствии в одном из банков, получать обслуживание с помощью цифровых каналов в других организациях.

При чем здесь банки? Специалист пояснила, что в межбанковской системе идентификации на данный момент загружена персональная информация о 7,5 млн граждан, использование которой значительно упростит процесс переписи. Самостоятельно зарегистрировались в системе и начали получать финансовые услуги разных банков более 300 тыс. человек.

- В первой половине октября, в течение первых двух недель, все граждане Беларуси смогут посредством регистрации в межбанковской системе идентификации зайти на портал переписи населения и переписать свое домохозяйство, - сообщила Наталья Штевнина.

К тем, кто такой возможностью не воспользуется, придут переписчики. Или их пригласят в переписной пункт.

- Персональные данные, которые хранятся в межбанковской системе, - валидные, им доверяют государственные органы. Пройдя процесс регистрации в межбанковской системе идентификации, люди получат предзаполненные переписные листы, где будут указаны имя и фамилия, дата рождения, личный номер - некоторые графы не нужно будет заполнять, - пояснила представитель ЕРИП.

Сейчас в системе ЕРИП, через которую проходит большинство платежей и на базе которой работает межбанковская система, зарегистрировано более 17 тыс. пользователей, в том числе юридических лиц и граждан. Во время переписи в ЕРИП ожидают «лавинообразный рост зарегистрированных пользователей», заявила представитель организации.

Сейчас ЕРИП работает и над другими проектами, которые смогут облегчить процесс общения клиентов с банками и прочими структурами. В планах до конца года - завершить пилотный проект с тремя банками по биометрической идентификации клиентов.

- Мы тестируем новый способ взаимодействия - вход в банковское приложение с использованием биометрических данных, а точнее, биометрических шаблонов лица и голоса, - рассказала Наталья Штевнина.

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