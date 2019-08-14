«Бесит, что дочь любит тупицу!» Как сдержаться, если раздражает зять?

«Начну сначала. Моя единственная дочка вышла замуж поздно, в 29 лет. Отучилась в университете, устроилась на хорошую работу. Пару лет назад у нее начался серьезный роман. Ему 32 года, больше я о ее мужчине долго ничего не знала, пока они не пришли к нам знакомиться. Оказалось, он сделал дочке предложение, а та согласилась.

Когда я увидела ЕГО, то чуть не упала: внешность, образование, работа, манеры - все зауряднейшее. За спиной ни кола ни двора, как говорится. Чем он ее покорил? Я-то думала, раз дочь тянет с замужеством, то ищет НОРМАЛЬНОГО мужчину. А этот…

Работает простым водителем. Амбиций никаких: зачем что-то менять, если и так «работенка непыльная, да и деньги какие-никакие платят» - его слова. Привести молодую жену было некуда, мы с отцом на свадьбу подарили квартиру. Денег у него постоянно нет. Даже на море раз в год не могут съездить. Отпуск проводят на даче его родителей.

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Но что мне оставалось делать? Дочка светилась от счастья, когда они пришли в гости. И чашечку ему подаст, и добавки на тарелку подложит. Сначала я честно пыталась его полюбить - безрезультатно. Потом просто принять. Тоже напрасно: как можно смириться с тем, что твоя дочь заглядывает в рот мужику, который ее недостоин? Зарабатывает мало, по дому ничего сделать не может, даже кран починить! Да что кран: он банально себе ботинки подклеить не способен - бежит в мастерскую. Чтобы принять простое решение, ему нужен день - ну не тугодум ли? Ходит с каким-то тупым выражением лица, по-идиотски сюсюкает с животными и вечно хочет есть. Кажется, это единственное, что он любит делать.

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Сначала я думала: пройдет время и дочка поймет, что до свадьбы ей жилось лучше, чем после нее. Но нет. Говорит, что они любят друг друга, а я лезу не в свое дело. И сколько бы я ни пыталась уговорить себя относиться к выбору дочки лояльно - не получается. Стоит мне хотя бы в трубке услышать его голос - сразу вскипаю. А когда вижу - еле сдерживаюсь, чтобы не задеть, не съязвить.

Ну почему это недоразумение вошло в нашу семью? Это сглаз? Порча? Приворот? Я не верю, что любовь может быть настолько слепой. И боюсь, что с такими темпами испортятся и отношения с дочерью. Как научить себя сдерживаться?»

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КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Сдержать себя практически невозможно, можно только перенастроить»

- Стремление сдержаться в желании поучать и наставлять взрослых детей достойно уважения, - говорит практикующий психолог Ирина Скумина. - Но в большинстве случаев эта задача невыполнимая, ведь себя можно только перенастроить. Каким должен стать настрой мам и пап, чтобы не испортить отношения своими нравоучениями?

Подсказка в самой формулировке проблемы. Мозг устроен так, что если в нем рождаются мысли, то они должны быть как-то выражены. Помните, как у великих: они не могут не писать стихов - стихи просятся наружу. Так же и родительские суждения просятся быть высказанными. Есть несколько способов сделать это, не перегружая детей.

Первый вариант - поговорить с другими людьми. Так вы хоть частично освободитесь от накопленной информации. Но здесь есть минус, ведь у собеседников тоже есть свои мысли, они делятся ими и возникает дискуссия. Получается, что объем информации не уменьшается, а наоборот. И когда приходит дочь или сын, на него обрушивается уже утроенный поток рассуждений. В нем много энергии, но непонятный посыл. В этой неразберихе чувств и аргументов ребенок понимает только одно: весь мир против него. Чего добились родители? Они хотели помочь, но только загнали ребенка в угол. Поэтому, если обсуждения с посторонними людьми усиливают болевой эффект, нужен другой подход.

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Второй неожиданный вариант - писать письма детям. Хотят - пусть читают, хотят - пусть складывают. Однажды они это прочтут и остро почувствуют родительскую любовь, в которой гаснут все слова и смыслы и остается лишь чувственный родительский фон - тревоги, любви, восхищения, гордости.

Третий способ сдержать свой пыл и избавить детей от нравоучений - это воображение. Представьте в своей голове сценарий встречи с ребенком. Как это будет? Чем займетесь вместо дискуссии о правильной жизни? Только предварительно ответьте себе на вопрос: чего ждут подросшие дети, приходя к родителям? Вспомните себя в этот период жизни. Как бы вы хотели, чтобы вас встречали мама и папа? Вам наверняка хотелось принятия, любви, одобрения. Так и ваши взрослые дети больше не ждут советов. Им не нужны нравоучения родителей, но они по-прежнему нуждаются в их любви, одобрении, уюте, тепле, безопасности и безоценочности.

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Когда дети разлетаются из гнезда, для родителей важно не терять контакта с ними. Но чтобы взрослый ребенок сам хотел навещать маму и папу, нужны комфортные условия. Дети придут, если будут иметь возможность отдохнуть и согреться в родительском доме, купаясь в атмосфере радости, принятия, любви. Тогда они сами с удовольствием усвоят родительские инструкции. Потому что будут чувствовать результат и хотеть его повторить. Видя, как живут мама и папа, как они счастливы, спокойны и наполнены любовью, дети сами начнут анализировать и пытаться скопировать источник родительского счастья. И однажды им это удастся.