Минск примет командный чемпионат Европы по легкой атлетике 2021 года в суперлиге. Об этом сегодня в Национальном олимпийском комитете Беларуси сообщил президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен.

- Неоднократно заявлял, что стадион «Динамо» после реконструкции является одним из лучших в Европе для легкой атлетики, поэтому Европейская легкоатлетическая ассоциация приняла решение доверить Белорусской федерации легкой атлетики проведение командного чемпионата Европы в 2021 году в суперлиге, - сказал Свен Арне Хансен.

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен много шутил.Фото: Владимир КРИУЛИН

Член Совета Европейской легкоатлетической ассоциации, руководитель мужской части сборной команды Европы Мартон Гюлай.Фото: Владимир КРИУЛИН

Напомним, что 9-10 сентября пройдет легкоатлетический матч Европа – США, где выступят практически все сильнейшие атлеты мира – по 36 с каждой стороны. От Беларуси будет 10 спортсменов. Шесть из них в любой случае попали бы в заявку, но международная федерация пошла навстречу и расширила квоту, так как матч пройдет в Беларуси, к тому же наши атлеты на хорошем счету.

БЕЛОРУССКИЕ СПОРТСМЕНЫ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ ЕВРОПЫ НА МАТЧ ЕВРОПА-США

Максим Недосеков - прыжок в высоту; серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер Континентального кубка IAAF, победитель II Европейских игр, чемпион Европы U20 и U23, рекордсмен чемпионатов Европы среди юниоров.

Эльвира Герман - бег на 100м с барьерами; чемпионка Европы, победительница II Европейских игр, чемпионка Европы среди молодежи, чемпионка мира и Европы среди юниоров, серебряный призёр Юношеских Олимпийских игр, серебряный призер Всемирной Летней Универсиады, рекордсменка Республики Беларуси среди молодежи.

Татьяна Холодович - метание копья; чемпионка Европы, победительница Кубка Европы по метаниям, пятикратная победительница этапов Бриллиантовой лиги, чемпионка II Европейских игр, победительница Всемирной Летней Универсиады, финалистка Олимпийских игр, рекордсменка Республики Беларусь.

Анастасия Мирончик-Иванова - прыжок в длину; бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы в помещении, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров, серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи, серебряный призер II Европейских игр.

Карина Таранда - прыжок в высоту; чемпионка мира U20, серебряный призёр чемпионата Европы U20, серебряный призёр этапа Бриллиантовой лиги, рекордсменка Республики Беларусь среди юниоров, молодёжи и взрослых с повторением рекорда.

Чемпионка мира U20, серебряный призёр чемпионата Европы U20, серебряный призёр этапа Бриллиантовой лиги, рекордсменка Беларуси среди юниоров, молодёжи и взрослых в прыжке в высоту Карина Таранда.Фото: Владимир КРИУЛИН

Анна Малыщик - метание молота; двукратная победительница Кубков Европы по метаниям, чемпионка Европы U20, серебряный призёр Всемирной Летней Универсиады, финалистка Олимпийских игр.

Ирина Жук - прыжок с шестом; серебряный призер командного чемпионата Европы, победительница Всемирной Летней Универсиады, финалистка чемпионатов Европы, рекордсменка Республики Беларусь.

Дарья Борисевич - бег на 1500м; финалистка чемпионатов Европы, серебряный призер чемпионата мира по легкоатлетическим эстафетам в беге 4x800м.

Алена Дубицкая - толкание ядра; бронзовый призер чемпионата Европы, серебряный призер Кубка Европы по метаниям, призер этапов Бриллиантовой лиги, победительница командного чемпионата Европы, чемпионка мира U18, финалистка Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Дмитрий Набоков - прыжок в высоту; чемпион Европы U23, серебряный призёр чемпионата мира U20, рекордсмен Республики Беларусь, участник Олимпийских игр.

Чемпион Европы U23, серебряный призёр чемпионата мира U20, рекордсмен Беларуси в прыжке в высоту Дмитрий Набоков.Фото: Владимир КРИУЛИН

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ ПОСЛЫ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЧА МЕЖДУ СБОРНЫМИ КОМАНДАМИ ЕВРОПЫ И США

Мария Ласицкене (Mariya Lasitskene) - авторизованная нейтральная спортсменка из Российской Федерации - прыжок в высоту (личный рекорд – 2.06м); четырехкратная чемпионка мира (2-кратная на открытых площадках и 2-кратная в помещении), 2-кратная чемпионка Европы в помещении, чемпионка Европы 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2014 года, многократная победительница «Бриллиантовой лиги».

Катерини Стефаниди (Katerina Stefanidi) - Греция - прыжок с шестом (личный рекорд - 4.91); олимпийская чемпионка 2016 года, чемпионка мира 2017 года и 2-кратный бронзовый призер чемпионатов мира в помещении, 2-кратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата Европы 2014 года, чемпионка Европы 2017 года в помещении и серебряный призер чемпионата Европы 2015 года в помещении.

Рамиль Гулиев (Ramil Guliyev) - Турция - бег 100м/200м (личный рекорд - 9.97); чемпион мира в беге на 200м, чемпион Европы и серебряный призер в беге на 200м.

Томас Рохлер (Thomas Rohler) - Германия - метание копья, (личный рекорд - 93.90); олимпийский чемпион 2016 года, чемпион Европы 2018 года.

Арманд Дуплантис (Armand Duplantis) - Швеция - прыжок с шестом (личный рекорд - 6.05); чемпион Европы 2018 года, чемпион мира среди юниоров и юношей, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, чемпион Европы среди юниоров, рекордсмен мира в прыжках с шестом среди юниоров.

Даниэль Столь (Daniel Stahl) - Швеция - метание диска (личный рекорд - 71.86); серебряный призер чемпионата мира и Европы.

Петр Лисек (Piotr Lisek) - Польша - прыжок с шестом (личный рекорд - 6.02); серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, 2-кратный бронзовый призер чемпионатов мира в помещении, чемпион Европы в помещении, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы в помещении.

Легкоатлетический матч ЕВРОПА - США. Билеты