В Полоцке надгробия и мемориальные плиты стали бетонным ломом. И все по закону

Жительница Полоцка Анна проходила вечером мимо одного из частных строящихся домов в микрорайоне Новка. Взгляд ее упал на кучу строительного мусора, среди которого лежали надгробия с могил и расколотые плиты с воинских захоронений.

- Я была в шоке. Неужели можно использовать надгробия как стройматериалы? - возмущена Анна.

Плиты она сфотографировала и выложила в соцсеть. Объясняет: хотела узнать, что люди об этом думают.

В Полоцке на стройплощадке оказались плиты с воинских захоронений. Фото: Вконтакте, Жалоба Новополоцк-Полоцк.

Мнения оказались диаметрально противоположными. Полочане спорили. Одни, как Анна, ужасались и вспоминали, что с кладбища ничего нельзя брать и тем более приносить в дом. Другие в этом не видели ничего особенного - мол, это всего лишь плиты с буквами, если они никому не нужны, почему бы их не использовать?

- Я, когда памятники менял, старые плиты похоронил под стяжкой, на мусорку не выкидывал, - делится опытом Евгений.

- Просто нет слов! Мы к этой плите с именами деток погибших, сколько себя помню, цветы носили, - ужасается Наталья, увидев среди обломков знакомый памятный знак.

Этот памятник малышам, сгоревшим в детском садике в тридцатые годы, стоял в деревне Грамоще. Фото: Вконтакте, Жалоба Новополоцк-Полоцк.

Маленький белый обелиск с выбитыми на нем детскими именами действительно стоял в деревне Грамоще. «Касачова Маня, Касачоў Паўлуша, Ахіменак Ягор…” Всего двенадцать фамилий. Дети, как следует из надписи на обелиске, трагически погибли “у выніку зверскай вылазкі ворага 30 чэрвеня 1933 г.”

- Детский садик сгорел тогда, - рассказывает Анатолий Качан, бывший председатель Азинского сельского совета. - Рассказывают, что его спалили кулаки. Этот белый памятник два года назад убрали, поставили новый, из черного мрамора.

Плиты с именами погибших в годы войны солдат - тоже старые.

Плиты с воинских захоронений не были похищены, несколько лет назад их заменили на новые, объяснили в Полоцком райисполкоме. Фото: Вконтакте, Жалоба Новополоцк-Полоцк.

- Это не акт вандализма, плиты не были похищены с захоронений. Несколько лет назад производилась их замена. На захоронения были установлены новые плиты, с уточненными данными, - рассказал начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Полоцкого райисполкома Денис Гуткин. - Ничего противозаконного в ситуации нет, можно рассуждать только об этических моментах.

Оказалось, что надгробия и плиты вместе с другим бетонным ломом… выписали в счет зарплаты одной из сотрудниц полоцкого спецкомбината «Ритуал». Судьба бывших в употреблении надгробий или старых плит с мемориалов отдельно законодательством не регламентируется. Их, как и обычный мусор, вывозят на свалку либо используют в производстве - дробят в крошку либо продают тем, кто ведет строительство.

Старые надгробия работники спецкомбината "Ритуал" забирают себе в счет зарплаты, если планируют использовать их в строительстве. Фото: Вконтакте, Жалоба: Новополоцк-Полоцк.

- Это обычная практика, - объяснила Виктория. - У нас многие работники забирают в счет зарплаты бетонный лом. И предприятию это выгодно. Ведь за то, чтобы сдать лом на свалку, нужно заплатить. Мы строим дом, вот и взяли бетонный лом. А вот к девушке, которая без разрешения сфотографировала мой участок, у меня есть претензии. Ведь это частная территория!

На стройплощадке среди бетонного лома лежали старые надгробия. Фото: Вконтакте, Жалоба Новополоцк-Полоцк.