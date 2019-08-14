Перед Европейскими играми с фасада знаменитого дома на Мясникова в Минске убрали лепнину

Дом, построенный в конце XIX века, известен минчанам свои необычным конусовидным балкончиком и лепниной. Именно на этот балкончик выходил известный белорусский писатель Янка Мавр, который жил здесь до 1939 года. В современном виде строение четырехэтажное, хотя изначально тут было всего два этажа.

Два года назад в доме начался капремонт: в надстроенной части появилась трещина, с фасада стала падать штукатурка. В преддверии II Европейских игр дом покрасили и убрали строительные леса. Но тут жильцов ждал шок - с фасада исчезла лепнина, и дом оказался будто голый!

О том, что произошло с ценным декором, рассказал руководитель разработки научно-проектной документации по объекту, начальник архитектурного отдела проектного филиала «Белреставрации» Андрей Карпук. Как выяснилось, оригинальную лепнину сняли в 1990-х, когда делали ремонт в доме. Вместо нее дом украсили новой лепниной, но сделали это некачественно и отойдя от оригинального проекта.

- Лепнину клеили просто на краску и без специальных креплений. А когда устанавливали подсветку на фасад здания, еще больше ее повредили. Удивительно, что она не упала кому-нибудь на голову. Тогда было принято решение воссоздать оригинальную лепнину. Мы сняли слепки, нашли старый проект, детали подсмотрели на ретрофото. На основании собранного материала «Белреставрация» подготовила проект ремонта и реставрации здания с элементами реставрации лепных деталей. Документ согласован с Минкультом и сейчас проходит повторную экспертизу, - говорит Андрей Карпук.

Эксперт отметил, что экспертиза должна быть готова примерно в конце августа. Если придется дорабатывать проект, процесс может затянуться еще на месяц.

- «Белреставрация» готова начать работу. После экспертизы ждем команды заказчика - ЖРЭО Московского района. Есть шанс, что историческая лепнина появится на фасаде Мясникова, 76 уже осенью. По нормам мы можем вести работы при температуре воздуха не ниже +5 градусов, как правило, это означает - до 1 октября, - добавил Андрей Карпук.