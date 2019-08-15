Жители Белоозерска пожалели енота: «Мы думали, его подбили… А теперь делаем уколы от бешенства»

- Больше подбирать диких животных не будем. Приключений хватило, - говорит житель Белоозерска. - Нам с девушкой предстоит пройти полный курс прививок от бешенства.

Молодая пара из небольшого городка в Брестской области подобрала на дороге енота, который оказался бешеным. К несчастью, больной зверек успел укусить девушку.

- Мы с моей девушкой возвращались из Минска. И возле Ивацевичей - в 6 километрах от города - увидел, что дорогу перебегает зверек, похожий на енота. Мы остановились и отнесли его в лес - подальше от трассы, чтобы его не задавили машины. Но он снова побежал в сторону дороги. Тогда мы решили отвезти енота в Ивацевичскую ветстанцию, чтобы там его проверили, так как енот был пассивный, будто его подбили… А уже в машине он укусил за палец мою девушку, которая держала его на руках, - рассказывает «Комсомолке» Алексей (имя изменено. - Ред.).

Выяснилось, что молодые люди подобрали енотовидную собаку.

- Ветеринар предлагал нам забрать его домой для наблюдения на 10 дней. Мы отказались, так как дома у нас не было даже клетки. В итоге енот остался в ветстанции. А моя девушка в тот же день поехала делать прививки от бешенства, - вспоминает Алексей. - Когда мы узнали, что животное было бешеным, меня тоже отправили прививаться: енота я тоже держал на руках.

- Молодые люди привезли к нам животное 6 августа. На следующий день утром они снова приехали к нам, чтобы уточнить, что с енотом. К этому времени он был уже нежизнеспособен. Мы отправили биологический материал енота в Брестскую областную ветлабораторию, где дали заключение, что он болел бешенством, - рассказывает заместитель главного ветеринарного врача Ивацевичского района Александр Холодович. - На участке, где было найдено животное, и на близлежащей к нему территории установлен карантин сроком на 2 месяца.

БУДЬ В КУРСЕ

«Не берите на руки диких животных!»

- Не нужно брать на руки диких или бездомных животных. Дикое животное может быть и не бешеным, но вы можете спровоцировать его на агрессию, - говорит Александр Холодович. - Если вы видите, что животное ведет себя неадекватно, позвоните в ветстанцию и сообщите об этом. Если оно бросилось на вас и укусило, нужно обратиться в больницу, где вам назначат курс антирабических прививок. Знакомое вам животное, которое вас покусало, например, соседская собака, ставят под наблюдение сроком на 10 дней. Если по истечении этого срока животное оказалось здоровым, курс антирабических прививок прекращают.

Бешенство является особо опасным смертельным инфекционным заболеванием. Единственный способ предотвратить заболевание - это пройти профилактические прививки.