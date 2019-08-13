Представитель ЕС в Беларуси Андреа Викторин: «Когда визы для белорусов будут стоить 35 евро - выпью фужер шампанского"

Госпожа Викторин проработала в Беларуси в общей сложности 7 лет – с 2000-го по 2003-й - советником посольства ФРГ, с 2015-го по 2019-й – главой представительства Европейского союза. 20 августа Андреа Викторин покидает Беларусь.

- Госпожа Викторин, со 2 февраля 2020-го года планируется новая цена «шенгена» - 80 евро, но мы надеемся, что до этого времени удастся договориться на 35. При каких условиях это возможно?

- Мы еще в июне согласовали тексты соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью и соглашения о реадмиссии. Планируется, что до конца года мы подпишем оба соглашения. Когда подпишем, и вступит в силу соглашение об упрощении визового режима – виза для белорусов будет стоить 35 евро. Для некоторых категорий белорусов визы станут бесплатными. Я уже буду в другой стране, но когда соглашение подпишут – выпью фужер шампанского.

- Многие белорусы слышали про европейский путь развития, но не все до конца понимают, что это. К каким ценностям вы бы посоветовали стремиться, как дальше выстраивать свой путь?

- Я бы посоветовала белорусам учитывать мнение гражданского общества, позволить ему играть более значительную роль в жизни страны. В наших странах это так – гражданское общество играет огромную роль и очень часто выступает с критикой, иногда договориться непросто.

Но сильная сторона гражданского общества в том, что у него есть видение будущего, знание, как двигать время вперед, эту сторону стоит использовать более активно и белорусам.

Стоит обратить особое внимание на молодежь, в частности, на образование. Я сама учитель и слежу за тем, что происходит в этой сфере. Наша основная задача научить молодых людей высказывать свое мнение и прояснять свою позицию. В этом залог здорового будущего для всего Европейского союза.

Мне также хотелось бы, чтобы «простой белорус», люди, более позитивно относились к себе и к своей стране. Больше ценили - не то, что написано в официальной туристической брошюре, а все настоящее – свою природу, уникальную и во многом сложную историю.

- Чем наша страна могла бы быть интересна европейскому туристу?

- Наше представительство реализует много проектов в сфере туризма, и нам кажется, что у Беларуси большой потенциал для развития туризма. Если что-то одно вычленить в качестве рекомендации, наверное, это язык. Потому что, если из стран ЕС приезжает кто-то, кто не понимает по-русски и по-белорусски, ему может быть сложно ориентироваться за пределами Минска.

Никто не ожидает, что белорусы выучат все европейские языки, английского вполне бы хватило. И еще хотелось бы больше путеводителей на английском языке и экскурсоводов, которые бы могли на нем общаться.

В Минске всего достаточно, но, если выехать за пределы столицы, в малых городах местами не хватает инфраструктуры. Важно, чтобы официальные усилия по развитию туризма сочетались с частными инициативами. Очень помогают люди, которые пишут о Беларуси на иностранных языках, либо помогают иностранцам организовать поездки по стране.

«У вас есть много того, что можно и нужно показывать»

- Чего вам не хватило за пределами Минска?

- Я свои поездки очень тщательно организовывала, мне всего хватало. Но может оказаться непросто даже найти, где переночевать в маленьких городах. Если бы можно было всю информацию о туризме в Беларуси сводить вместе, чтобы человек мог из дома видеть и планировать – было бы проще.

Я знаю вашу страну с 2000-го года, многое изменилось к лучшему, и, если уж настаиваете и если позволите, я уж упомяну и общественные туалеты. Вспоминаю, как ездили в первый мой приезд на официальное мероприятие в район озера Нарочь, и с нами была гостья. Мы предусмотрели техническую остановку по дороге на мероприятие, но она ею не воспользовалась. А когда приехали на место – гостья бегала кругами в отчаянии…

В Минске многое поменялось, в том числе в связи с Европейскими играми всюду появились указатели на английском языке, карты. Но я вспоминаю и Смиловичи, где находится прекрасный музей, посвященный группе еврейских художников, которые в свое время уехали в Париж. Музей очень интересный, но, когда я ехала туда впервые, я не смогла его найти – не было ни указателей к нему, ни вывески на самом здании.

Сейчас все есть, надеюсь и мы помогли, поскольку осуществили целый проект: карту создали, указатели поставили - мы рады, что нам удалось приложить к этому руку.

- Между вашими приездами в Беларусь 12 лет. Какие изменения заметили?

- Сейчас между нашим представительством и министерствами и ведомствами, с которыми мы взаимодействуем, очень открытая конструктивная атмосфера. Так было не всегда. В начале 2000-х было больше сдержанности, все старались вести общение по протоколу. Во многом сблизились подходы: сейчас обе стороны ценят вклад малых и средних предприятий, считают, что надо развивать частный сектор. Нельзя не упомянуть ИТ-сектор, 20 лет назад он был не настолько заметен.

Выросло новое поколение, которое проявляет инициативу. Много частой инициативы, если позволить ей развиваться, думаю, сотрудничество между частным и государственным сектором наладится.

У вас есть много того, что можно и нужно показывать: чудесная опера, замечательное искусство, очень много небольших производителей, которые делают красивые вещи. Надо, чтобы о них узнали и за пределами Беларуси. Радует, когда люди могут объединить усилия. Например, белорусский посол в Стокгольме поработал вместе с белорусским советом моды, чтобы организовать там показ.

Когда четыре года назад я вернулась, то увидела, что Минск похорошел. Но я также всегда переживаю, чтобы какие-то вещи сохранялись. Поэтому в первый же выходной побежала проверять – на месте ли «Центральный» (улыбается)? Оказался на месте, меня это очень порадовало.

С одной стороны радуешься, что в Минске появились творческие объединения молодых людей, с другой - что Комаровка остается доброй традицией, с третьей - смотришь на все эти новостройки и не вполне уверен, что готов эту новую архитектуру принять.

Самое интересное, что вы проходите ту же стадию, что и мы: когда я была в Беларуси первый раз, я со своей баночкой за сметаной ходила. Сейчас кругом пластиковые пакеты, но вы тоже хотите оставить это позади, сократив использование пластика.

- Что вы чаще покупаете в «Центральном»?

- Фрукты, овощи, зелень, иногда мясо, люблю соленые лакомства. В Беларуси точно не проголодаешься. А рынки обожаю рынки за особую атмосферу. Но и в «Центральном», и на Комаровке есть одна опасность: и то нравится, и это, и того немножко взял – в результате маленькая женщина с большим рюкзаком пытается все это дотащить домой (смеется).

- А любимое блюдо появилось?

- Драники! Но только домашние и свежеприготовленные. В Германии их делают очень хрустящими, только из сырой картошки, без добавок, и подают со сладким, например, с яблочным соусом. Но я люблю драники со сметаной или лососем. Знаю, вечен спор – чьи же драники? Давайте договоримся: вы любите картошку, мы любим картошку. И это нас объединяет, вы же в Европе, поэтому и традиции у нас общие (улыбается).

- Я бы посоветовала белорусам учитывать мнение гражданского общества, позволить ему играть более значительную роль в жизни страны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Если белорусам что-то не нравится, они промолчат»

- Некоторые считают белорусов зажатыми, не слишком эмоциональными. Какими вы нас запомнили?

- Мне белорусы показались, скорее, спокойными и дружелюбными. Однажды гостили с друзьями в маленькой деревне в гостях у моей белорусской подруги. И почти каждый встречный спрашивал: кто вы такие, откуда приехали, почему?

В местном магазине вообще каждый взял у нас интервью и пригласил в гости. Но следует учитывать и культурные различия, для белорусов важна вежливость.

В частной и профессиональной жизни белорусы исключительно вежливы. Если им что-то не нравится, они не будут возражать, они промолчат. Западные европейцы это не так понимают. Мне часто говорят: «Ну смотрите, они же ничего не сказали – значит, выражают согласие». На что я отвечаю: «Подождите, это может значить совершенно противоположное (улыбается)».

- Это в том числе наша боязнь обидеть, доставить неудобство.

- Да-да, я понимаю! Я заметила еще одно различие между белорусами и немцами. Если вас пригласят в гости и предложат воду, вино или еще что-то, немец, если хочет – сразу согласится, а белорус скромно откажется. Ему нужно предлагать еще три раза, но в немецком доме вам никто второй раз не предложит, потому что вы свое мнение уже высказали.

В Беларуси, даже если я уже не голодна, мне все равно предлагают еще. Понимаю, это признак хорошей хозяйки, но я к этому тяжело привыкала. Теперь поеду в Германию, а мне второй раз никто не предложит - вот будет непривычно (улыбается)!

- На ваш взгляд, почему белорусы такие? Это страхи и зажимы из советского прошлого, когда твердили: «Не лезь, не трогай, что о тебе подумают»? Но и в Германии воспитание было строгим…

- Надо помнить, что после Второй мировой войны было две Германии, развивались они по-разному. Я из региона Рейна, у нас свои особенности. Например, есть старая книга, которую дают читать детям, там написано, как можно и как нельзя себя вести. Например, что на тарелке нельзя резать ножом приготовленный картофель.

Наверное, для всех странностей имеется объяснение. У каждого общества свой культурный код, который предписывает какие-то реакции, поведение.

Возможно, в вашем случае сыграло роль и советское наследие. Но мне всегда радостно видеть, как белорусы открывают для себя свою историю, культуру, язык. Неправда, что ваша мова «сялянская», это не так, и я радуюсь, когда люди открывают ее для себя.

- С чего начать белорусам, которые пока стесняются, боятся, ищут себя?

- У вас всегда есть право осознать, сформулировать и выразить свои интересы. Иначе к лучшему ничего не поменяется – ни у вас лично, ни в стране в целом. Следующий шаг в этом направлении – научиться аргументировать, обосновывать и доводить свою позицию до слушателя. Недостаточно хотеть чего-то, нужно формировать позицию, которую примут остальные.

Мне повезло – меня родители научили этому с детства. Уже ребенком я высказывала свое мнение обо всем. Если говорила: «Я не пойду в школу», отец отвечал: «Аргументируй». Но только болезнь служила серьезным аргументом (улыбается). Если я чего-то хотела – всегда нужно было обсуждать, что сделать, чтобы это получить.

«В моем гардеробе размножаются белорусские сумочки»

- Какие ваши любимые места в Беларуси?

- Очень люблю гулять по Минску, для этого особенно хороша зеленая зона вдоль Свислочи. Очень нравится Октябрьская, она удивительно живая и создает ощущение другого Минска. Моя коллега, посол Великобритании, и я свой прощальный прием организовали в галерее современного искусства «Ў”, нам обеим очень нравится этот район.

Еще мне нравится Налибокская пуща, Гродно очень красивый город, Брест удивительный, Гомель похорошел. Витебск для меня особенный город – потому что я люблю Шагала, а не из-за “Славянского базара”, я предпочитаю классическую музыку, в преимуществах другой меня уже нельзя убедить.

- Что вы увозите с собой?

- Самое ценное – воспоминания и фотографии, напоминающие об особенных событиях. А еще платки, палантины, вещи из фэшн-маркета, белорусские сумки. Я не знаю, как это происходит, они сами размножаются в моем шкафу (смеется). Вроде была одна – и вот уже рядышком еще. Да, белорусские! Купила их на фэшн-маркете.

- Я не знаю, как это происходит, но белорусские сумочки размножаются в моем шкафу!..Фото: Павел МАРТИНЧИК

Увожу наряды одного из моих любимых белорусских брендов «Мироли». Мне очень нравится ГУМ, нравится искать, смотреть, что страна производит во всех областях – от керамики до живописи, одежды и украшений. В Беларуси большой выбор красивых вещей, нужно только внимательно смотреть. Еще я увезу с собой невидимое присутствие многих людей, с которыми дружила и работала. И, надеюсь, что получится вернуться уже в частном порядке, к друзьям.

- Пока не вернулись, что будете вспоминать о белорусах?

- То, что они чинят вещи, не выбрасывают их, стараются сохранять и улучшать то, что имеют. Буду вспоминать, что они ценят то, что у них есть. И это урок в том числе для жителей стран Евросоюза, которые по-прежнему могут купить вещь и вскоре выбросить.

- Но это ведь тоже про страхи: пусть еще полежит, мало ли что... Госпожа Викторин, вы очень позитивный человек, кажется, что ничего не боитесь, как и нам перестать?

- Каждый человек когда-то чего-то боится, но жить легче, если смотреть на все с положительной стороны. Зачем выбрасывать годы жизни на нытье и жалобы, потому что - то не нравится или это не устраивает. Ведь я только себя могу изменить. То, что могу - меняю. И стараюсь смотреть на все с положительной стороны. Это самый недорогой и самый действенный в мире антидепрессант.