Семейный психолог – о буме разводов в Беларуси: «Мало детей, зато много ожиданий от партнера и от секса»

- Наталья, еще в 60-х в Беларуси распадалось в два раза меньше браков - только 25%. Почему сегодня так часто разводятся?

- За последние 50 лет отношение к разводам очень либерализовалось. Раньше брак был обязательным способом самореализации: без него человек считался неполноценным. Разведенные были еще ниже по статусу, чем те, кто никогда не вступал в брак. Сегодня и к холостым, и к разведенным перестали относиться с осуждением. С каждым годом появляется все больше альтернативных форм семьи и брака: мы перестали удивляться шведской семье, гостевым бракам, коммунам, полиаморным отношениям, когда у супругов есть еще несколько партнеров на стороне.

Кроме того, сильно поменялись гендерные стереотипы. Психологи говорят о том, что происходит феминизация мужчин: они стали более мягкими, нежными, понимают про чувства, могут их показывать. Женщины же стали агрессивнее, они отстаивают свое право на самостоятельность. Гендерные стереотипы размываются: сейчас тяжело сказать, кто такие настоящие мужчины, а кто такие настоящие женщины. Поэтому браки часто распадаются из-за неадекватных ожиданий. Мужчина, вступая в брак, ждет, что жена будет готовить, стирать, убирать. А современная женщина предпочитает есть пророщенную пшеницу с йогуртом и заниматься саморазвитием. Женщина же часто ждет от мужчины полярных вещей: она хочет видеть в муже и агрессивного добытчика, и нежного друга. Но обычно такие качества не уживаются в одном флаконе.

Наталья Олифирович считает, что браки также разрушаются из-за долгожительства и малодетности. Фото: личный архив.

Еще одна причина - малодетность. Если раньше молодые люди вступали в брак и практически сразу обзаводились потомством, а потом часто жили ради детей, то сейчас многие пары вообще не рожают детей или решаются только на одного ребенка, которого может самостоятельно вырастить и одинокая работающая женщина. Штамп в паспорте перестал быть обязательным условием для появления детей, и сегодня даже гей-пара может родить ребенка, воспользовавшись суррогатным материнством.

Нельзя не сказать и о проблемах в сексуальной сфере. Раньше все было проще: у супругов из-за перенаселенности квартир был редкий и быстрый секс, пока родных нет дома. Сегодня же от секса очень большие ожидания. Женщины ждут, что мужчина будет страстным, как в кино. А мужчины думают, что женщина будет всегда соответствовать голливудским эталонам красоты и испытывать оргазм от первого прикосновения. Но настоящий секс не соответствует их романтическим представлениям. И вместо того чтобы разговаривать о своих предпочтениях, они начинают молчать и обижаться. Женщина либо имитирует удовольствие, либо отказывается от секса. Мужчины, кстати, тоже стали все чаще отказываться от близости. У них есть способы сублимации: компьютерные игры и фильмы для взрослых. А секс - одна из форм коммуникации в браке, и, если его нет, выпадает большой кусок личного взаимодействия.

Мешает устойчивости брака и большое количество соблазнов - например, телевидение и соцсети, которые формируют образ семьи как чего-то прекрасного и незыблемого. Люди в реальной жизни ведут себя по-другому, что вызывает разочарование не только в партнере, но и в институте брака. Из тех 54%, которые развелись, около 70% вступают во второй брак - и 90% в итоге снова разводятся.

«Когда женщина умирала в 30 после девятых родов, легко было клясться в вечной любви»

- Еще одна любопытная причина, почему у нас так много разводов - долгожительство. Если в XIX веке пары женились в 16, а в 30 лет женщина уже умирала от девятых родов, легко было клясться в вечной любви. Сегодня же продолжительность жизни увеличилась в два раза - за это время мы несколько раз радикально меняемся. И когда у пары заканчивается совместная деятельность (они вырастили детей, построили дом), а интерес друг к другу угас, она распадается. Поэтому расходятся не только молодые, но и возрастные супруги. Люди понимают, что имеют право жить с тем, с кем они хотят, а также что имеют право на одиночество.

- Есть мнение, что раньше не разводились, потому что женились по расчету, а сегодня - по любви. Согласны?

- Раньше развод осуждался социумом и церковью - вспомним Анну Каренину. Сегодня люди женятся, сочетая любовь с расчетом. Но когда мы говорим о расчете, имеется в виду не только материальное положение партнера - люди рассчитывают, насколько им будет комфортно жить со своим возлюбленным, будет ли он вести себя адекватно дома, на работе, в гостях, не будут ли родители партнера вмешиваться в их жизнь. Советую хорошо подумать: любите ли вы человека, доверяете ли ему, готовы ли прожить с ним долгие годы? Также нужно принять тот факт, что, возможно, у вас не получится построить крепкий семейный союз и придется разойтись.

- А нужен ли вообще брак в XXI веке?

- Я не считаю, что не жениться - это современная тенденция. Традиционный брак - это скорее про безопасность будущих детей, про их права, поскольку в нашей стране законодательство не заточено под заботу о детях, рожденных вне официального брака. А еще брак - это социальный акт, когда партнер говорит: «В мире много мужчин и женщин, но я выбираю тебя». Когда люди не заключают брак, очень часто это означает сомнение в партнере или желание найти лучшего. Но трястись за девственность своего паспорта, учитывая легкость процедуры развода в нашей стране, мне кажется, не очень адекватно.

вопрос денег, секса, обязанностей, окружения, того, как проводить совместный досуг и насколько будут допущены в вашу семью родители, - все это нужно обсуждать до брака. Фото: passion.ru

«Пары должны быть готовы жить в биархате»

- На каких трех китах держатся здоровые отношения в паре?

- Один из факторов - уровень взрослости. Неважно, человеку 20 или 50 лет, он может быть либо зрелым, либо инфантильным. Когда в брак вступают два инфантильных ребенка, некоторое время им нравится играть вместе в песочнице. Но потом девочка начинает обсыпаться песочком, а мальчик бросаться камнями - у них начинаются скандалы. Один из лучших способов жить в браке - развиваться и расти, для чего важно быть взрослым и самодостаточным. Идея, что две половинки станут одним целым, не работает. Сегодня пары должны быть готовы жить в биархате, когда в паре нет борьбы за власть, мужчина и женщина равны, у них здоровое распределение обязанностей. При этом супруги могут существовать как вместе, так и автономно. Они не ждут от партнера, что тот решит все его проблемы, финансовые и психологические. Никто из них не умирает друг без друга, никто никого не спасает.

В здоровых отношениях важно, чтобы партнеры были открыты, честны, умели признавать собственные недостатки, могли говорить о них. Очень важно, чтобы супруги умели прощать друг друга. А еще важно понимать, что отношения динамичны: счастливые моменты сменяются отчуждением, это нормально. Личностная зрелость, психологическое здоровье, похожие системы ценностей и, самое главное, желание быть вместе - все это ведет к крепкому браку.

- Часто камнем преткновения в семейной идиллии становится финансовый вопрос - то, кто сколько вкладывает и как распределяется общий бюджет.

- Сейчас на модных тренингах учат, что женщина должна вдохновить мужчину на зарабатывание больших денег. Но есть мужчины, которые не способны от природы быть миллионерами, даже если женщина будет выедать им мозг по капельке. На мой взгляд, в паре из среднего класса, живущей в европейской стране, работать должны оба партнера. Но здесь важно следующее: если муж зарабатывает больше и не хочет вкладываться, у жены возникает ощущение, что этот обмен несправедливый, особенно, если она выполняет больше домашних дел и заботится о детях. Женщине стоит проговорить, что она меньше зарабатывает, но при этом освобождает мужчину от многих домашних дел. А мужчине нужно понять, что это такой же его дом и такие же его дети, как и жены. Все эти моменты нужно обсуждать до брака: вопрос денег, секса, обязанностей, окружения, того, как проводить совместный досуг и насколько будут допущены в вашу семью родители.

И если вы остаетесь с партнером, с которым невозможно договориться, рядом с которым вы страдаете, стоит задать себе вопрос: почему вы находитесь в этих разрушительных отношениях? Развод, как бы мы ни тревожились о том, что их стало больше, - все-таки не смерть, а дверь в новую жизнь.

ТОП-3 проблем у белорусских пар

Первая

Классика жанра: мужчина не уделяет внимания – женщина кричит и давит на мужчину. Так и ходят по кругу. К счастью, белорусские женщины не слонихи, которые от недостатка внимания от самца, могут затоптать слонят.

Вторая

Измена. И есть ли жизнь после измены.

Третья

Что называет, любовная лодка разбилась о быт. Супруги не довольны распределением обязанностей в семье, из-за чего начинают взаимные упреки в отношении денег, детей и быта.