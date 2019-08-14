Еще в 14 лет у дедушки достали из руки пулю

Нашему дедушке, Куницкому Владимиру Евдокимовичу, в этом году исполнилось бы 92 года. Родился и жил он в деревне Дукора Пуховического района Минской области. Он ушел из жизни рано, когда мы, внуки, были еще маленькие, поэтому и мало помним о жизни дедушки.

Фото: личный архив

Но остались фотографии, награды и рассказы родителей о нем. В начале войны, будучи подростком, дед помогал партизанам. В 14 лет был ранен в руку. Из деревни Дукора его на подводе привезли в 3-ю клиническую больницу г. Минска, где достали пулю, которая до сих пор хранится у нас. Наш дед, Куницкий Владимир Евдокимович, в 17 лет был призван в армию. Служил 7 лет в городе Порт-Артур до 1951 г. После войны на одном месте проработал рабочим на заводе 11-ГПЗ г. Минска. Ушел из жизни в 1995 г.

Фото: личный архив

Награжден боевыми наградами: орденом Отечественной войны II степени (удостов. №1205145), медалью «За победу над Японией» (удостов. Б №412519), за преодоление безводных степей Монголии и форсировании горного хребта Большой Хинган Верховным Главнокомандующим Генералиссимусом Советского Союза тов. Сталиным объявлена благодарность №372 от 23 августа 1945 г.

Фото: личный архив

В мирное время неоднократно награждался юбилейными медалями, посвященными Победе в Великой Отечественной войне, а также медалью «ВЕТЕРАН ТРУДА».

Внуки Алексей и Сергей Лабоцкие