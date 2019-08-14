Ремонт площади Победы: только на гранит основания монумента уйдет 700 тысяч долларов

О капремонте столичной площади Победы стало известно в марте, основной фишкой должен стать подогрев площадки у Вечного огня - это нужно для увеличения срока службы гранитных плит, устилающих площадку:

- Последний капремонт объекта проводился в 2003 году. За 15 лет эксплуатации гранитные плиты на площади износились и находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Их разрушению способствуют и многократные циклы замораживания-оттаивания осадков в холодный период. Происходят разгерметизация швов, образование трещин на граните, а также выщелачивание и разрушение бетонного основания, - цитирует агентство Минск-Новости гендиректора «Горремавтодора» Дениса Глинского. Оказалось, что на замену треснувших плит площадки ежегодно тратят 35 тысяч рублей.

Основной фишкой должен стать подогрев площадки у вечного огня – это нужно для увеличения срока службы гранитных плит.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В подземном переходе будут показывать фильмы про войну

Закончить работы собираются к громкой дате - 75-летию окончания Великой Отечественной войны, 9 мая 2020 года.

Каким будет подогрев, определились только к середине лета: он будет электрическим. Поменяют также гранитные плиты у основания монумента, отремонтируют так называемую нижнюю ритуальную площадку с венком, которую в народе иногда называют «леденец».

- Тут будут стоять скамейки и установлен диапроектор, по которому можно будет посмотреть военные хроники, патриотические фильмы. Чтобы зона под ритуальной частью площади была теплой, все входы будут закрыты стеклянными дверями - в любое время года там будет комфортно. На стенах повесим художественные панно на военную тематику, - цитирует belta.by зампредседателя Мингорисполкома Александра Дороховича.

Еще был план дотянуть навесы над выходами из переходов до ближайших остановок.

Впрочем, городские власти обещают, что внешний облик площади после капремонта не изменится.

Площадку в центре площади Победы уже огородили, временно забрав под нужды строителей внутреннюю полосу движения для транспорта. И приступили к подготовительным работам: убирают цветники, снимают плитку и бордюры. Временно погас и Вечный огонь. Впрочем, такое бывало и раньше, и не только из-за ремонта: мешали сильные ливни и даже хулиганские выходки.

- В первую очередь начнем демонтажные работы, будем выставлять леса, чтобы определить, что находится внутри, - рассказал в эфире телеканала СТВ заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Подземный переход уже закрыли - его тоже будут ремонтировать.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Проектирование и строительство будут вестись параллельно, до сих пор ведется разработка проектно-сметной документации. Как сообщила «Комсомолке» первый заместитель гендиректора «Горремавтодора» Татьяна Сусекова, окончательно утвержденного проекта пока нет. Также непонятно пока, сохранятся ли в переходе стихи известного белорусского поэта Владимира Некляева, посвященные погибшим в Великой отечественной войне белорусам:

«Тут схіляем галовы мы нізка перад мужнасцю вашай,

героі,

перад славаю вашай, што ўстала нязгаснай зарою на зямлі,

за якую жыццё аддалі

вы, сыны неабсяжнай Радзімы, Беларусі сыны…»

Инженерные услуги обойдутся в $77 тысяч, аренда строительных лесов - в $35 тысяч

О капремонте сведений мало, но кое-какую документацию о реконструкции все же удалось получить. Речь идет о тендерных документах на закупку материалов и услуг. Первый тендер касается проведения открытого конкурса по выбору исполнителя инженерных услуг. Работу оценили в 155 тысяч рублей (примерно $76 700), финансирование идет из городского бюджета. Итоги торгов подведут 19 августа.

На аренду строительных лесов ОАО «Белреставрация» выделила из собственных средств 70 тысяч рублей. В первый раз торги не состоялись из-за отсутствия желающих. Во второй раз участвовало две фирмы, минская и московская. Но в документах москвичей члены комиссии нашли ошибки, предложение отвергли, аукцион признали несостоявшимся.

Так выглядят строительные леса на чертежах. Фрагмент тендерных документов.

Еще один тендер - на закупку гранитных плит для стилобата (наклонная и вертикальная часть внизу монумента). Общая площадь - 170 квадратных метров, это 148 гранитных полированных плит серого цвета разного размера. Среди требований - уровень радиации плит (гранит всегда имеет природный радиоактивный фон): удельная активность радиационного источника не должна превышать 740 Бк/кг*. Торги пройдут 20 августа, если договор будет заключен, плиты поставят в сентябре - декабре этого года. На закупку этих плит выделено 1,41 миллиона рублей (примерно 690 тысяч долларов). Источник финансирования - бюджет.

*Для сравнения: допустимая норма (по цезию) для разных продуктов:

- Домашняя свинина: 180 Бк/кг

- Ягоды: 185 Бк/кг

- Сырые грибы: 370 Бк/кг

- Мясо дикого кабана: 500 Бк/кг

- Сушеные грибы: 2500 Бк/кг

На ремонт плит площади Победы ежегодно тратят 35 тысяч рублей. Плиты только на стилобат памятника стоят 690 тысяч долларов. Даже если отбросить стоимость остальных плит (на саму площадку) и других работ, получится, что за эти деньги можно было бы обновлять плиты площади на протяжении минимум 40 лет. А учитывая, что еще придется закупать гранит для самого покрытия площадки, этот срок можно смело умножать минимум на два.

СПРАВКА «КП»

Памятник на площади Победы с ритуальной площадкой и Вечным огнем построен в 1954 году. Высота облицованного серым гранитом обелиска - около 40 м. Четыре грани постамента обелиска оформлены бронзовыми горельефами, созданными белорусскими скульпторами: «9 мая 1945 года» (скульптор Бембель), «Партизаны Беларуси» (Глебов), «Слава павшим героям» (Азгур), и «Советская Армия в годы Великой Отечественной войны» (Селиханов). Обелиск венчает изображение ордена Победы. 3 июля 1961 года у основания обелиска был зажжен Вечный огонь. В 1984 году его реконструировали и вместе со строительством первой линии метро построили под площадью подземный пешеходный переход - это кольцевая обходная галерея, переходящая в круглый мемориальный зал. В центре зала находится венок из художественного стекла с подсветкой - символ Вечного огня памяти.