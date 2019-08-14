1000 порций мороженого раздадут на празднике «Школа? Лайк!»

Что лучше - бесплатное мороженое или мастер-класс по созданию слаймов? Участникам праздника «Школа? Лайк!» выбирать не придется: будет и то, и другое! А еще масса развлечений для всех возрастов: игры - для школьников, шопинг - для их родителей и возможность отдохнуть от внуков - для бабушек и дедушек.

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«Школа? Лайк!» - это праздник, организованный сетью магазинов «Офистон Маркет» для тех, кто уже соскучился по школе, но еще не готов распрощаться с каникулами.

Помнишь, год назад в «Офистон Маркет» меняли старые дневники на новые? В этот раз мы пошли дальше: организуем серию мастер-классов по созданию слаймов! Если тебе неинтересно, мы знаем, почему: значит, ты просто не умеешь их готовить! Приходи, научим! Запоминай адреса и даты:

24 августа в 13.00 праздник «Школа? Лайк!» начнется в «Офистон Маркет» на Сурганова, 54. А 25 августа, тоже в час дня, такое же веселье получит старт в «Офистон Маркет» в ТЦ «Грин Сити» на Притыцкого, 156 (второй этаж).

Но этого мало, скажешь ты. И будешь прав!

Именно поэтому 24 августа в магазине на Сурганова, 54 мы будем раздавать мороженое! У нас есть 1000 порций - и одна из них (как минимум!) твоя. А в «Офистон Маркет» в «Грин Сити» 25 августа установим огромный экран - и ты сможешь принять участие в танцевальном баттле в игре на ХBox360 + Kinect.

У нас будет и масса других развлечений - от чемпионата по запуску бумажных самолетиков до дженги, от турниров по игре в кости до бесплатного аквагрима. Ты не заскучаешь - это мы гарантируем!

«Но причем тут школа?» - уточнишь ты. Объясняем.

Ну не со слаймом же отправляться в классы 1 сентября! Перед новым учебным годом мы собрали в магазине красивые, стильные, модные и удобные школьные принадлежности. Среди них:

- тетрадки, «заряженные» нашим директором на «+2 к отметке»

- ручки и карандаши со встроенным бонусом «+3 к красоте письма»

- дневники, в которые у учителей не поднимается рука поставить плохую отметку

- рюкзаки - почти такие же крутые, как «помогатор» у Фиксиков.

А еще у нас есть классный подарок для родителей: лекция психолога Катерины Ковровой об адаптации школьников после летних каникул! Она состоится 24 и 25 августа в 15.00!

Купив что-нибудь в нашем магазине на 50 рублей, ты получаешь право на участие в беспроигрышной лотерее! К тому же на время праздника «Офистон Маркет» запланировал скидки до 50%. Школа? Лайк! Лайк и репост!

ГДЕ И КОГДА

24 августа - магазин «Офистон Маркет» на Сурганова, 54: только здесь будет бесплатное мороженое и чемпионат по запуску бумажных самолетиков.

25 августа - магазин «Офистон Маркет» в ТЦ «Грин Сити» (ул. Притыцкого, 156, второй этаж): только здесь танцевальный баттл на ХBox360 + Kinect будет транслироваться на большом экране.

Начинаем в 13.00 - и развлекаемся до вечера!