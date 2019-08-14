2019-08-14T17:12:19+03:00
Политика
КП Беларусь

Лидия Ермошина о жалобе на дату выборов: «Это все перформанс, стеб»

Глава ЦИК ожидает, что парламентская кампания «как-то оживится» в сентябре
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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Ермошина: "Сбор подписей - непростой и достаточно унизительный процесс"Ермошина: "Сбор подписей - непростой и достаточно унизительный процесс"Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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До выборов в Палату представителей - более трех месяцев. Центризбирком, отметила на пресс-конференции его председатель Лидия Ермошина, работает в «подготовительной стадии».

До 30 августа продлится этап выдвижения членов окружных избиркомов, спустя три дня они должны быть сформированы. «Вот со 2 сентября уже и начнется какое-то оживление», - считает Ермошина.

Затем грядут этапы выдвижения кандидатов и предвыборной агитации. Глава ЦИК пока не ожидает большого конкурса на депутатское кресло, особенно среди самовыдвиженцев.

- Выдвинуться, сами понимаете, непросто. Сбор подписей - непростой и достаточно унизительный даже процесс, их тысячу надо собрать, - отметила она.

Ермошина сообщила, что в ЦИК поступают жалобы от граждан, которые считают незаконным назначение выборов в парламент на 17 ноября 2019 года из-за того, что срок полномочий действующего депутатского созыва сокращается примерно на 10 месяцев. В частности, с таким обращением выступили правозащитники из Белорусского Хельсинкского комитета.

Глава ЦИК прокомментировала и недавнюю жалобу в суд минской студентки на указ Александра Лукашенко о назначении выборов в этом году. 13 августа суд Ленинского района столицы отказал в ее рассмотрении «ввиду неподведомственности».

- Это перформанс, это стеб. Она прекрасно понимала, что оспорить этот указ невозможно, и, действительно, это и не предусмотрено законом. Ну, прорекламировалась сама и прорекламировала данную идею, - заявила Ермошина.

При этом она поддерживает интерес молодых людей к политике, поскольку «гораздо хуже, когда они равнодушны».

Руководитель Центральной комиссии призналась, что не верит в успех на этих выборах «королей интернета». Под ними она подразумевает людей, популярных в соцсетях.

- Нам пришло заявление от гражданина, который собирается раскрутиться через интернет, хочет стать кандидатом в депутаты и спрашивает, насколько это законно - собрать деньги через краудфандинг, - рассказала она.

Ермошина пояснила, что собирать средства на участие в выборах в Беларуси можно только через специально создаваемый личный фонд после получения статуса кандидата.

Следующее заседание ЦИК, сообщила она, пройдет 28 августа. Оно будет посвящено работе кандидатов со СМИ и вопросам декларирования ими доходов и имущества.

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