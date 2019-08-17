«Это мы подняли ПВТ и облагородили милицию»

Что общего между Парком высоких технологий, выборами президента Беларуси, милицией, нефтедобычей и бизнес-конференциями? А то, что оформлять их мероприятия помогает Центр конструктивных решений STEND.MOBI. Уже много лет специалисты STEND.MOBI занимаются производством мобильных стендов, наружной рекламой и информационными стендами. А еще - изготавливают промо-материалы и проводят рекламные и корпоративные мероприятия.

Это мы подняли айтишников на ноги

Так называемые roll-up-стенды - очень популярная вещь в оформлении различных мероприятий. У компании STEND.MOBI - более 300 клиентов на этот вид стендов. Но большего всего их полюбили белорусские айтишники. Среди клиентов - EPAM, htc, itransition, life:), Santen, Wargaming и многие другие.

Roll-up-стенд World of Tanks.

Ролл-апы бывают разных размеров. Например, размер 80х200 стоит от 138 рублей, 85х200 - от 142 рублей, 85х220 - от 225 рублей, 150х200 - от 231 рубля.

Roll-up-стенд компании EPAM.

Выгодно заказывать сразу несколько стендов. При заказе 2-3 ролл-апов - скидка 5%, 6-7 штук - 15%, больше 10 штук - скидка 25% и больше! К тому же, доставка по Беларуси - бесплатная!

Roll-up-стенд компании itransition.

Roll-up-стенд ADDZER.

Roll-up-стенд компании AIQA.

Это мы облагородили милицию и КГБ

Также популярны так называемые pop-up-стенды - для качественного и солидного оформления мероприятий. Свыше 1000 клиентов заказали такие решения у Центра конструктивных решений STEND.MOBI. Вот цены: размер 3х3 - 1299 рублей, 3х4 - 1829 рублей. Все подробности и цены можно посмотреть на сайте pop-up.by.

Стенд по заказу КГБ Беларуси.

Стенд по заказу МВД Беларуси.

Это мы развивали бизнес-конференции

Также популярны стенды PRESSWAL - они используются как в корпоративных, так и в личных целях: на презентациях, конференциях, свадьбах и выпускных вечерах. Цена вопроса - от 159 рублей. Подробнее о разновидностях и стоимости фотостенок можно узнать здесь.

Стенд международной научно-практической конференции "Школа птицеводства - 2018".

Стенд "Недели байнета".

Стенд семинара для национальных координаторов МЭБ по диким животным.

ЕСТЬ ВОПРОС

А что еще?

А еще Центр конструктивных решений STEND.MOBI в буквальном смысле поднял ПВТ - название и логотип Парка высоких технологий теперь красуется на главном здании белорусской «кремниевой долины». Также Центр конструктивных решений STEND.MOBI делал прозрачные урны для голосования для выборов президента Беларуси, оформлял мероприятия нефте- и газовой сферы.

Центр конструктивных решений STEND.MOBI поднял название и логотип Парка высоких технологий.

Центр конструктивных решений STEND.MOBI поднял название и логотип Парка высоких технологий.

Ознакомится со всеми работами Центра конструктивных решений STEND.MOBI можно на сайтах stend.mobi, pop-up.by и www.roll-up.by.

Стенд Новополоцкого инновационно-промышленного нефтехимического кластера.

Стенд компании "БелГипроТопГаз".