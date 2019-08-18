Потусторонний Брест: дворики в центре города, в которых застыло время

Брест богатым архитектурным наследием похвастаться не может, хотя и празднует в этом году 1000-летие. Старый город с роскошными монастырями и храмами снесли, чтобы построить Брестскую крепость. Тому Бресту, который мы видим сейчас - от силы лет 160. Да и ему не повезло. Город несколько раз сгорал почти полностью, последний раз - во время Первой мировой, когда его сожгли отступавшие русские войска. Да и теперь что-то разрушается, что-то перестраивается до неузнаваемости или заменяется новоделами...

Некоторые дома в центре находятся в аварийном состоянии - нужно успеть увидеть, пока не снесли или не отреставрировали до неузнаваемости.Фото: Оксана БРОВАЧ

И все же в городе есть, на что посмотреть! Особенно, если свернуть с популярных туристических маршрутов и заглянуть во дворики в историческом центре. Здесь можно увидеть здания еще царских времен, домики в стиле польского функционализма (или брестского модерна, как некоторые архитекторы определяют этот стиль). Легко представить себе, как выглядел Брест 50 и даже 100 лет назад.

Образец брестского модернизма - здание бывшего архива ЗАГС на площади Свободы.Фото: Оксана БРОВАЧ

Обратите внимание на деревянные пристройки к домам, сараи во дворах, где раньше хранили дрова (потому что в домах было печное отопление - кое-где даже сохранились печные трубы), закругленные углы в арках - говорят, их делали такими, чтобы конные повозки не разбивали откосы зданий. И, главное, прочувствуйте атмосферу старого Бреста: пусть даже немного провинциального, но зеленого, тихого, стильного и уютного.

Если во время прогулки по городу заглядывать в арки, то можно увидеть много интересного.Фото: Оксана БРОВАЧ

С обратной стороны этого дома - шумная Советская, а во дворе - тишь и глушь.Фото: Оксана БРОВАЧ

Этот домик делает Брест похожим на курортный город - Одессу, например.Фото: Оксана БРОВАЧ

На некоторых домах есть деревянные пристройки.Фото: Оксана БРОВАЧ

Выглядит непрезентабельно, но по-своему красиво.Фото: Оксана БРОВАЧ

Особенность Бреста - в доме на несколько квартир у каждой будет отдельный вход в виде пристроенной деревянной будки.Фото: Оксана БРОВАЧ

Про такой Брест говорят, что это зеленый город.Фото: Оксана БРОВАЧ

А это пример архитектуры функционализма. Таких в Беларуси не много.Фото: Оксана БРОВАЧ

В подтверждение, что современный центр Бреста в начале XX века застраивался евреями - эти старые надписи на идиш.Фото: Оксана БРОВАЧ

Еще один дом-представитель польского архитектурного наследия.Фото: Оксана БРОВАЧ

В центре города много дворов с такими сараями - в них жильцы хранят разные вещи, инструменты и даже закатки.Фото: Оксана БРОВАЧ

А это - обратная сторона здания краеведческого музея.Фото: Оксана БРОВАЧ

В центре города живут обычные люди: они сушат белье на улице и обсуждают последние новости, сидя на лавочке во дворе.Фото: Оксана БРОВАЧ

С внешней стороны дома отштукатурены и выкрашены, как новенькие, но двор выдает возраст.Фото: Оксана БРОВАЧ

С обратной стороны Советской своя, негламурная жизнь.Фото: Оксана БРОВАЧ

Сколько поколений замечательных брестчан выросло в этих домах!Фото: Оксана БРОВАЧ

А этот дом был построен еще во времена российской империи - известен как бывшая гостиница «Виктория».Фото: Оксана БРОВАЧ

В этом доме в межвоенное время жил и работал парикмахер - fryzjer по-польски.Фото: Оксана БРОВАЧ

Старые домики в центре Бреста - хорошие декорации для фотосессии.Фото: Оксана БРОВАЧ

Простенько, но чистенько.Фото: Оксана БРОВАЧ

Виднеется башенка бывшей лютеранской кирхи.Фото: Оксана БРОВАЧ

Рядом с гимназией №1 за костелом есть мини-садик. Правда, он за забором, но все равно красиво.Фото: Оксана БРОВАЧ