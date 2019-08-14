2019-08-14T19:37:24+03:00
Спорт
КП Беларусь

Виктория Азаренко после досрочной победы поиграла в теннис с болельщицей

Трибуны были в восторге [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Виктория Азаренко легка на подъем и сама вовлечет кого угодно. Фото: WTAВиктория Азаренко легка на подъем и сама вовлечет кого угодно. Фото: WTA
Изменить размер текста:

Турнире WTA в Цинциннати Виктория Азаренко в первом круге прошла швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич. Первый сет белоруска выиграла 6:4. Во втором при счете 1:0 в пользу Азаренко Бенчич завершила борьбу из-за травмы. Вика приобняла соперницу, которая не сдерживала слез.

- Я знаю, что такое травмы, и насколько это досадно, особенно перед крупными турнирами. Надеюсь, Белинда быстро восстановится, - сказала Азаренко.

После этого Азаренко обратила внимание на трибуны и одну из юных болельщиц на корт, чтобы та с ней поиграла. Бывало, что теннисисты (-ки) играют с болбоями. А вот что-то подобное встретишь редко. Получилось очень мило. На трибунах был восторг. И наверняка каждый хотел бы оказаться, на месте этой девочки.

Сегодня на 20.00 запланировал матч Азаренко с Донной Векич.

Когда соперница Азаренко не смогла продолжить матч из-за травмы, белорусская теннисистка сыграла с болельщицей.Источник: vk.com/azarenka_vika

Еще больше материалов по теме: «Виктория Азаренко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
«Бабушка дала лекарство и ему стало еще хуже»: в Лунинце в скорой помощи умер 6-летний мальчик
В Минске программист повредил авто девушки, которая должна ему деньги
Видеофакт. В Гомельском районе гроза «положила» 90 гектаров леса, повалила деревья на провода
Гродненец лишился 800 рублей после телефонного звонка
22-летний сельчанин оставил в бардачке «Нивы» около $1,7 тысячи, а ночью деньги пропали
В Гомельском районе в лесу пропал 81-летний пенсионер
Вор, убегая от охранника магазина, выбросил пакет с марихуаной
Под Дрибином столкнулись трактор и микроавтобус Volkswagen
Погода на 15 августа: дожди, грозы и до 22 тепла
В Минске из-за приступа судороги у водителя произошло тройное ДТП
В Скиделе парень хотел покататься на крыше «Жигулей», но оказался под колесами
«Врал соседям, представился отцом одного из участников Евровидения». Следователи ищут пострадавших от действий мужчины из Мозыря
СК: Предприниматель из Витебска недоплатил налогов на 98 тысяч
В Минске пьяный водитель автобуса литовской компании ездил по велодорожке, а потом уснул за рулем
Белстат будет по-другому считать, сколько пьют белорусы