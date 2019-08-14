Виктория Азаренко после досрочной победы поиграла в теннис с болельщицей

Турнире WTA в Цинциннати Виктория Азаренко в первом круге прошла швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич. Первый сет белоруска выиграла 6:4. Во втором при счете 1:0 в пользу Азаренко Бенчич завершила борьбу из-за травмы. Вика приобняла соперницу, которая не сдерживала слез.

- Я знаю, что такое травмы, и насколько это досадно, особенно перед крупными турнирами. Надеюсь, Белинда быстро восстановится, - сказала Азаренко.

После этого Азаренко обратила внимание на трибуны и одну из юных болельщиц на корт, чтобы та с ней поиграла. Бывало, что теннисисты (-ки) играют с болбоями. А вот что-то подобное встретишь редко. Получилось очень мило. На трибунах был восторг. И наверняка каждый хотел бы оказаться, на месте этой девочки.

Сегодня на 20.00 запланировал матч Азаренко с Донной Векич.