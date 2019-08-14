Наши в Лиге чемпионов: Мартынович сотворил историю, Хацкевич завалил экзамен

После поражения (0:1) в домашней игре от «Порту» мало кто ждал геройств от «Краснодара». Букмекеры на победу португальцев принимали ставки с коэффициентом 1.45, на «быков» - 7.40. Но «Краснодар» уже к 34-й минуте вел 3:0! Два мяча забил 19-летняя восходящая звезда Магомед-Шапи Сулейманов. По итогу хозяева смогли сравнять счет по сумме двух матчей (3:3), но благодаря большему количеству голов на поле соперника дальше идет «Краснодар». Как всегда, видную роль сыграл белорус Александр Мартынович, который в краснодарском клубе уже несколько сезонов проводит в статусе капитана.

- Один из важнейших матчей в истории клуба. Это большая победа для нас. «Порту» - очень серьезный клуб, и берет гордость, что мы смогли его пройти, - сказал Мартынович.

Если краснодарский клуб только стремится впервые сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, то «Порту» впервые за 9 лет пролетел мимо основной стадии самого престижного еврокубка. Следующий барьер для российского клуба - греческий «Олимпиакос».

- Думаю, в раунде плей-офф просто точно никому не будет. «Олимпиакос» тоже очень серьезная команда, команда с историей. Будем настраиваться с полной готовностью, но в любом случае у нас перед этим очень важные матчи и в чемпионате. Надо сейчас собраться с силами и сконцентрироваться на чемпионате, - отметил Мартынович.

Главный тренер киевского «Динамо» белорус Александр Хацкевич перед стартом нового сезона продлил контракт. От коуча ждали, что он выведет команду в группу Лиги чемпионов. Но после поражения в гостях от «Брюгге» (0:1) дома исправить ситуацию не получилось (3:3). В третий раз подряд при Хацкевиче «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов. Гарантированное участие в групповой стадии Лиги Европы - слабое утешение.

- Вы знаете, когда первый экзамен не сдаешь, ко второму могут не допустить... Мы все обсудим с президентом, - сказал по поводу своего будущего в клубе Хацкевич.

В среду клуб сообщил, что весь тренерский штаб отправлен в отставку. Хацкевич возглавлял «Динамо» с июня 2017-го, за это время клуб выиграл два Суперкубка Украины. Стоит отметить, что, в отличие от предшественников, он работал при более скромных финансовых возможностях.

В четверг ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы проведут наши клубы. БАТЭ на «Борисов-Арене» сыграет с боснийским «Сараево» (начало в 20.00, прямая трансляция - на «Беларусь 5»), первая игра завершилась победой «желто-синих» - 2:1. Солигорский «Шахтер» постарается реабилитироваться за разгромное поражение в Италии от «Торино» (0:5), матч начнется в 20.00 на минском стадионе «Динамо».