Удивительные Балканы: море Хорватии, горы Боснии, открытые люди, вкуснейшая еда

На поездку в Боснию и Герцеговину вдохновили книги и фильмы об этом поразительном крае. Страна-сказка, страна-красота, страна-война… Трагическая, но богатая история Боснии, а еще и горный ландшафт сформировали особых людей, которые, кстати, наши братья-славяне. Нигде нас не встречали так, как в Боснии. Люди здесь настолько открытые, что случайное знакомство может запросто перерасти в долгую дружбу.

Мусульманское кладбище в центре СараевоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Путь на Балканы мы выбрали не самый простой. Если планировать путешествие хотя бы за два месяца, то из Вильнюса или Варшавы полететь в Боснию и Герцеговину можно всего за 25 евро. Мы же поехали спонтанно и выбрали маршрут на поездах и автобусах: Львов - Будапешт - Загреб - Баня-Лука, вложившись на одного человека в 100 евро. Между переездами погуляли по этим городам. Босния и Герцеговина, в отличие, например, от Хорватии, пока не в Евросоюзе - но по шенгенской визе любой страны ЕС сюда пускают без проблем.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОДОПАД В МИРЕ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Валюта Боснии и Герцеговины - конвертируемая марка, ее курс с белорусским рублем почти один к одному, поэтому цены считать было легко. Кстати, в кафе здесь можно расплатиться и евро, и хорватской куной.

Следы обстрелов во время недавней войныФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Первый боснийский город, в котором остановились - Яйце. Он знаменит тем, что был одной из средневековых королевских столиц, а во время Второй мировой войны здесь проходило Антифашистское вече народного освобождения Югославии.

С крепости открывается вид на городФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Яйце можно взобраться на древнюю крепость, которая прекрасно сохранилась, равно как и христианские катакомбы внутри нее, церковь, языческий храм. С крепости открывается прекрасный вид на город, расположенный среди гор. А еще именно в Яйце - единственный водопад в мире, который находится в центре города.

В Яйце есть водопад в центре городаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Интересно, что большинство туристов здесь из арабских стран. В самой Боснии половина верующих - мусульмане. Это единственный славянский народ, массово принявший ислам, что связано с долгим турецким господством в этой части Балкан. Но если местные мусульмане ходят в простой одежде, то многие арабские туристки приезжают в хиджабах и даже в полностью закрытых головных уборах с узкими прорезями для глаз.

В Яйце можно взобраться на древнюю крепостьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В РЕСТОРАНЕ С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ КОФЕ ПОДАЮТ С РАХАТ-ЛУКУМОМ

Углубляемся в страну, следующий город - Травник, который был столицей турецких визирей. Здесь тоже есть древняя крепость и много красивых мечетей. В час молитвы у мусульман весь город утопает в пении, которое звучит через усилители с минаретов.

В ресторане в Травнике разводят форельФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Травнике есть необычный ресторан, который находится на роднике у подножия горы - «Лутвина кофейня». Этому заведению уже не одно столетие, именно его описал в своем романе югославский классик Иво Андрич. Горный ручей в ресторане образует небольшой бассейн, где плавает речная форель. Из свежепойманной рыбы вам сделают обед, а кофе подадут по особому: на подносе с маленькой туркой, кусочком рахат-лукума, сигаретой и коробком спичек.

Так подают кофе в Лутвиной кофейнеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вообще, Босния - это рай для курильщиков. Дымить здесь можно не просто во всех кафе, а буквально везде. Местные жители курят много, в том числе в зданиях, например, на вокзале. И еще кстати. Передвигаясь по Боснии на автобусе, надо быть готовым к тому, что водитель возьмет да и остановит автобус в каком-то городе, который проезжает. Прямо возле кафе. Все выходят, пьют кофе, курят и общаются.

Прогулка по горам возле КрешевоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

А ездить на автобусах по стране совсем не утомительно. Большинство из них - современные, комфортабельные, в жару работает кондиционер. И каких-нибудь три часа дороги проходят незаметно благодаря потрясающим видам из окна. Петляя между горами, подымаясь и опускаясь по серпантину просто млеешь от страха и красоты!

ПОЕЗД ИЗ САРАЕВО В МОСТАР ПРОБИРАЕТСЯ МЕЖДУ ГОР

Мост, с которого началась Первая мировая войнаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Столица Боснии и Герцеговины - Сараево. Это название все слышали на уроках истории, ведь именно в Сараево убили австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, что послужило поводом к началу Первой мировой войны. Поэтому столпотворение туристов со всего мира почти всегда можно увидеть на месте убийства эрцгерцога - Латинском мосту - и возле музея напротив. К слову, следы обстрелов во время последней балканской войны и сейчас можно увидеть на многих зданиях Сараево и других городов.

В центре Сараево всегда много голубейФото: Павел МИЦКЕВИЧ

По Башчаршии - старому базару и центру Сараево - трудно пройти, не толкаясь. Узкие улочки с массой магазинчиков и кафе. Покупать еду в магазинах было неинтересно, поэтому ходили по кафе и всегда получали прекрасные обеды с большими порциями по ценам, ниже минских. Например, одно из национальных блюд балканских народов - чевап. Это жареные колбаски из перемолотого мяса с луком и приправами, накрытые лепешками. Порция чевапа, которой можно наесться на полдня, стоит 5-6 марок (= рублей). И сладости - обязательно! Такого рахат-лукума, баклавы и других нежных пирожных в Беларуси не найдешь.

Вид с окна поезда на МостарФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Из Сараево ежедневно ходит знаменитый поезд в другой известный город - Мостар. По дороге поезд пробирается между гор, по высоких мостам и длинным тоннелям, за окном открываются потрясающие горные пейзажи. А в самом Мостаре главная достопримечательность - старый арочный мост через реку. Его построили еще в XVI веке, но в 90-х во время балканской войны хорватские боевики разрушили мост. Однако на деньги ЕС, Хорватии и других стран достопримечательность восстановили, теперь он - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Знаменитый мост в МостареФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В ГЛУБИНКЕ - ДОМ В ГОРАХ И СО СТАДОМ ОЛЕНЕЙ

После шумных туристических городов мы забрались в глубинку католического региона страны. Город Крешево находится вдали от основных транспортных путей. Здесь стоит францисканский монастырь, который с давних времен хранит традиции католичества Боснии и Герцеговины. Главный сувенир Крешево - подкованные яйца местных виртуозов-кузнецов. Рядом с городом есть село Дежевице с целебным и священным источником, местом многочисленных паломничеств.

Дом в глубинке в этом живописном месте можно снять за 20 евроФото: Павел МИЦКЕВИЧ

А поселились мы возле Крешево в семейном этно-доме. Приятная девушка Марья рассказала, что здесь жили ее дедушка и бабушка. Старый двухэтажный дом среди холмов и гор прекрасно отремонтирован, но сохранил свою историю. В доме нас ждал набор продуктов, кофе, сладостей и целый бар разнообразной выпивки. Все это - за 20 евро в сутки.

Чего стоят тихие вечера в горах!Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Возле дома - пруд с карпом, холм со стадом оленей, двор с экзотическими птицами. К тому же, семья, которая живет в современном доме напротив, приглашала в гости на ракию - этому традиционному балканскому напитку можно посвятить отдельную статью. Ракия напоминает наш самогон, но очень хорошо очищенный. Делать ракию могут из слив, абрикосов, шелковицы и других даров природы. На ракию, пиво и кофе приглашали и другие жители деревни - которые здесь тоже открытие и дружелюбные. Хоть белорусов здесь, а также в других местах Боснии никогда раньше не видели, отзывались о нашем народе с уважением.

НА МОРЕ - БЕСПЛАТНЫЕ ПЛЯЖИ И ЛЕЖАКИ

Один из пляжей СплитаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На обратном пути мы заехали на морское побережье. У Боснии и Герцоговины есть только один город на Адриатическом море - Неум, а рядом с ним - известный хорватский курорт Сплит. Даже ближайший к вокзалу пляж в Сплите поразил чистотой, благоустроенностью и отсутствием платного входа. Даже лежаки здесь можно занимать бесплатно. Большинство иностранцев на курорте - из Италии, Германии, Австрии, что тоже приятно. Зато цены из-за богатых туристов и моря здесь заметно выше, чем в Боснии.

Сплит притягивает не только пляжами. Это город с более чем 1700-летней историей. Здесь родился римский император Диоклетиан, сюда же он вернулся после отречения от власти - возможно, этим обусловлено то, что улицы Сплита похожи на римские.

Сплит: южные пальмы, римские улицы и европейские туристыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

ЦЕНА ВОПРОСА

Итак, дорога до Балкан на самолете - от 45 евро в одну сторону (поезд из Минска до Вильнюса или Варшавы плюс перелет). На поездах/автобусах - от 100 евро.

Жилье в хостелах практически везде стоит одинаково: комната на двоих человек - 15-20 евро в сутки.

Питание в кафе - 10-15 евро в сутки на человека. Цены в магазинах на продукты немного ниже, чем в Беларуси.