Латвия собирается покупать энергию с БелАЭС, но Литва против

О том, что Латвия приняла решение не отказываться от закупок электроэнергии с Белорусской АЭС после ее запуска, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа 14 августа в Берлине после встречи с канцлером Ангелой Меркель.

Глава соседнего государства отметил, что латвийское правительство приняло это решение, не дождавшись окончания консультаций с Министерством энергетики Литвы.

- Решение Латвии - политическое решение. Насколько я знаю, с Министерством энергетики Литвы были проведены консультации, но решение было принято до окончания консультаций, о чем следует сожалеть, - заявил он.

Литовского коллегу поддержала Ангела Меркель. Она заявила, что БелАЭС должна соответствовать стандартам безопасности.

- Евросоюз также должен приложить все усилия, чтобы эта атомная станция в Островце действительно соответствовала стандартам безопасности, которые мы себе представляем, так как мы не можем подвергать себя опасности, - цитирует канцлера Германии БелаПАН.

Сейчас электричество из Беларуси попадает на территорию Евросоюза только через территорию Литвы. Однако официальный Вильнюс ранее заявлял о намерении блокировать импорт островецкой электроэнергии. Такой запрет действует на уровне закона.

Однако, по информации портала 15min.lt, у одной из латвийских компаний уже есть разрешение на закупку белорусского электричества.

Министерство экономики Латвии сообщило, что решение принято для предотвращения дефицита электроэнергии и возможности торговать ею с третьими странами.

Напомним, что Литва остается основным критиком проекта БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что ее строительство ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Минск эти претензии неоднократно отвергал.

Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк в мае заявлял журналистам, что Беларусь сможет экспортировать более 2 млрд киловатт-часов электроэнергии после запуска АЭС. Для сравнения: за январь - май этого года в соседние государства экспортировано 755 млн киловатт-часов электрической энергии почти на 40 млн долларов.

И дороже всего Беларусь продает электричество именно Латвии - примерно по 7,46 цента за киловатт-час.

АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России. Ядерное топливо для атомной станции планируется доставить к 1 октября. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго - на июль 2020-го.

Атомная станция будет вырабатывать 18 млрд киловатт-часов электроэнергии ежегодно. Белорусские власти рассчитывают более активно использовать эту энергию для питания электротранспорта и перевода отопления на электрокотлы.

КСТАТИ

В конце июля Минск посетил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. На встрече с ним Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы, чтобы в двусторонних отношениях «политика довлела над экономикой». «Я очень рад, что у нас с вами, с вашей страной, с руководством и народом этой доброй балтийской страны нет особых проблем», - заключил президент, которого ждут с визитом в Риге.