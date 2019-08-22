ГАИ: 73% детей получают травмы на дороге по вине взрослых

В преддверии нового учебного года ГАИ напоминает о безопасности детей на дороге. C 25 августа по 5 сентября в стране пройдет акция «Внимание - дети!».

- Традиционно мы призываем водителей принять в ней участие – проявить свою гражданскую позицию и включать ближний свет фар, - рассказала в минувший четверг журналистам официальный представитель УГАИ МВД Анна Банадык. – Ближний свет фар необходим для того, чтобы привлечь внимание маленьких пешеходов к движущемуся транспорту.

Кроме того, до 10 сентября за полчаса до начала занятий сотрудники милиции будут находиться вблизи школ и обеспечивать безопасность дорожного движения.

Летом ГАИ по традиции проводит обследования улично-дорожной сети вблизи школ, детских садов, детских поликлиник, музыкальных школ.

- Контролируется состояние проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек, наружного освещения и технических средств организации дорожного движения. Естественно, все недостатки фиксируются и затем направляются предписания коммунальным и дорожным организациям для их устранения, - говорит Анна Банадык. - В этом году ответственным должностным лицам дорожных и коммунальных организаций выдано 493 предписания на устранение выявленных недостатков. Кроме того, 11 должностных лиц привлечены к административной ответственности.

- Что делать горожанам, если нет «зебры» на пешеходном переходе?

- Необходимо сообщать дежурной части по месту жительства. Такие моменты всегда берутся на карандаш, обязательно выезжает сотрудник и проверяет.

ЦИФРЫ

ГАИ приводит статистику: за семь месяцев этого года в целом по стране уменьшилось количество дорожных происшествий с участием детей - с 220 до 207, раненых детей - с 233 до 213. Число погибших в автоавариях осталось на прежнем уровне. В прошлом году за 7 месяцев было 15 погибших детей. И в этом году также 15 детей погибло.

73% детей получают травмы на дороге по вине водителей. В этом году за 7 месяцев участниками дорожных происшествий стали 100 детей-пешеходов, из которых 3 ребенка погибли, 97 получили травмы.

Из 100 детей 30 получили травмы на нерегулируемых пешеходных переходах, 21 ребенок получил травмы на регулируемых пешеходных переходах. Причем один ребенок на регулируемом пешеходном переходе погиб. При этом из 21 ребенка пять детей шли на красный свет.