2019-08-15T13:13:29+03:00
Минск
КП Беларусь

От строителей до барберов: кто мечтает попасть на креатон VOKA?

Завершился прием заявок для участия в креативном марафоне на лучшую идею для сериала и ТВ-шоу
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В ближайшее время организаторы назовут имена 90 человек, которым предстоит два дня командной работы над собственными телевизионными проектами.В ближайшее время организаторы назовут имена 90 человек, которым предстоит два дня командной работы над собственными телевизионными проектами.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Сам марафон видеосервис VOKA проведет в Минске с 17 по 18 августа. В ближайшее время организаторы назовут имена 90 человек, которым предстоит два дня командной работы над собственными телевизионными проектами.

Желание участвовать в проекте высказало гораздо больше людей: свои анкеты прислали уже около 200 жителей Минска, Витебска, Бреста, Гомеля. Конкурс составил 2,5 человека на место. Причем возрастное ограничение 18+ не отпугнуло ни 16-летних, которые все равно слали письма с просьбами взять их на креатон, ни 56-летних участников (да, любви к креативу все возрасты покорны!).

Студенты, фрилансеры, строители, журналисты, архитекторы, врачи, аудиторы, музейные работники и работники торговли, представители киноиндустрии - своими замыслами готовы делиться люди разных профессий и занятий, в том числе самых неожиданных. Так, в списке претендентов - барбер и представитель Дирекции II Европейских игр. В заявках встречаются и знакомые по заголовкам белорусских новостей и лентам социальных сетей имена: например, финалистка международного конкурса красоты Miss All Nations Анжелика Кузьменок, офицер по инклюзии и инвалидности Программы развития ООН в Беларуси Александр Авдевич, стендап-комики Егор Свирский и Андрей Райн, блогер Влад Крук.

Несколько заявок поступило из-за рубежа - от чешского журналиста, студентов из Европейского гуманитарного университета в Литве, а также российских продюсеров и сценаристов.

Отобранных претендентов разделят на 18 команд по 5 человек, чтобы небольшими группами в первый день разработать идею будущего сериала или шоу и кратко описать ее, а на второй - презентовать свой проект жюри. Каждый заранее может выбрать для себя несколько ролей. Предварительно генераторами идей хотят быть 82,5%, исполнителями - 54,3%, дорабатывать детали и формировать структуру презентации - 32,7%, координировать работу внутри команды – 43%, презентовать идею жюри – 50,2%. 75 % из числа потенциальных участников уже имеют определенный опыт работы с видеопроектами.

Оценивать выступления на креатоне будут заместитель генерального директора компании A1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик, драматург, сценарист и режиссер Андрей Курейчик, продюсер и режиссер Владимир Максимков, а также секретный член жюри, имя которого участники узнают перед защитой своих проектов. Модератором креатона станет Антон Мартыненко.

Мастер-классы, консультации и сессии вопросов-ответов для участников проведут эксперты из сферы кино- и телеиндустрии: преподаватель Московской школы кино, сценарист и продюсер Олег Мастич, известный по проектам для СТС и ТНТ («Кухня», «6 кадров», «Саша+Таня», «Слава Богу, ты пришел» и другие); программный директор радио Unistar, блогер и телеведущий Александр Найденов; режиссер Митрий Семенов-Алейников - автор фильма «Одной крови» и нашумевших рекламных роликов; режиссер Дмитрий Дедок, знакомый зрителям по фильмам «Между небом и землей», «Неизвестный человек», «Честный взгляд».

В награду команде-победителю достанется денежный приз в размере 5 000 рублей и возможность реализовать свою идею, приняв участие в съемочном процессе.

Двухдневный креатон пройдет на лофт-площадке Event Space (ул. Октябрьская 16/3).

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