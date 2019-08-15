От строителей до барберов: кто мечтает попасть на креатон VOKA?

Сам марафон видеосервис VOKA проведет в Минске с 17 по 18 августа. В ближайшее время организаторы назовут имена 90 человек, которым предстоит два дня командной работы над собственными телевизионными проектами.

Желание участвовать в проекте высказало гораздо больше людей: свои анкеты прислали уже около 200 жителей Минска, Витебска, Бреста, Гомеля. Конкурс составил 2,5 человека на место. Причем возрастное ограничение 18+ не отпугнуло ни 16-летних, которые все равно слали письма с просьбами взять их на креатон, ни 56-летних участников (да, любви к креативу все возрасты покорны!).

Студенты, фрилансеры, строители, журналисты, архитекторы, врачи, аудиторы, музейные работники и работники торговли, представители киноиндустрии - своими замыслами готовы делиться люди разных профессий и занятий, в том числе самых неожиданных. Так, в списке претендентов - барбер и представитель Дирекции II Европейских игр. В заявках встречаются и знакомые по заголовкам белорусских новостей и лентам социальных сетей имена: например, финалистка международного конкурса красоты Miss All Nations Анжелика Кузьменок, офицер по инклюзии и инвалидности Программы развития ООН в Беларуси Александр Авдевич, стендап-комики Егор Свирский и Андрей Райн, блогер Влад Крук.

Несколько заявок поступило из-за рубежа - от чешского журналиста, студентов из Европейского гуманитарного университета в Литве, а также российских продюсеров и сценаристов.

Отобранных претендентов разделят на 18 команд по 5 человек, чтобы небольшими группами в первый день разработать идею будущего сериала или шоу и кратко описать ее, а на второй - презентовать свой проект жюри. Каждый заранее может выбрать для себя несколько ролей. Предварительно генераторами идей хотят быть 82,5%, исполнителями - 54,3%, дорабатывать детали и формировать структуру презентации - 32,7%, координировать работу внутри команды – 43%, презентовать идею жюри – 50,2%. 75 % из числа потенциальных участников уже имеют определенный опыт работы с видеопроектами.

Оценивать выступления на креатоне будут заместитель генерального директора компании A1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик, драматург, сценарист и режиссер Андрей Курейчик, продюсер и режиссер Владимир Максимков, а также секретный член жюри, имя которого участники узнают перед защитой своих проектов. Модератором креатона станет Антон Мартыненко.

Мастер-классы, консультации и сессии вопросов-ответов для участников проведут эксперты из сферы кино- и телеиндустрии: преподаватель Московской школы кино, сценарист и продюсер Олег Мастич, известный по проектам для СТС и ТНТ («Кухня», «6 кадров», «Саша+Таня», «Слава Богу, ты пришел» и другие); программный директор радио Unistar, блогер и телеведущий Александр Найденов; режиссер Митрий Семенов-Алейников - автор фильма «Одной крови» и нашумевших рекламных роликов; режиссер Дмитрий Дедок, знакомый зрителям по фильмам «Между небом и землей», «Неизвестный человек», «Честный взгляд».

В награду команде-победителю достанется денежный приз в размере 5 000 рублей и возможность реализовать свою идею, приняв участие в съемочном процессе.

Двухдневный креатон пройдет на лофт-площадке Event Space (ул. Октябрьская 16/3).