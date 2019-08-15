Почему молоко подорожало с начала года аж на 28%?

Из-за того что розничные цены на социально значимые продукты в Беларуси с начала года выросли примерно на 10%, Министерство антимонопольного регулирования и торговли жмет на «тревожную кнопку».

В конце прошлой недели в ведомстве заявили, что не исключают возврата к прямому регулированию цен на товары из списка, и призвали розницу придерживаться рекомендуемых торговых надбавок: от 15 до 30%. Причина - риск невыполнения годового плана по инфляции. При прогнозе 5% за полугодие цены выросли на 3,1%.

На днях министр Владимир Колтович провел совещание, во время которого заявил, что к середине сентября МАРТ проведет мониторинг ценообразования. И затем решит, переходить ли от рекомендаций к прямым ограничениям.

Анализ МАРТ показал: если в октябре 2018 года прирост цен на социально значимые товары составлял 5,9% за год, то в январе этого - уже 9,8%, июне - 9,7%. Прирост цен по этим товарам вложил в инфляцию 0,7 процентного пункта.

Министр заметил, что цены на социально значимые товары растут быстрее, чем на все остальное за счет розницы. Иногда торговая надбавка могла превышать 60%.

- Рентабельность там (в торговле. - Ред.) действительно невысокая - в среднем 1% и выше, но рентабельность продаж продовольственных товаров увеличилась с 1,4% до 3,5% за январь - май 2019 года. Если говорить просто: торговля увеличила свои аппетиты, - передает слова министра БелТА.

Если ситуация не изменится, пригрозил Колтович, ведомство рассмотрит введение ценового регулирования для производителей, переработчиков и торговли.

Прямого ценового регулирования у нас нет уже больше трех лет. Путь к этому был долгим. Его пиковая фаза - введение моратория на рост цен в декабре 2014-го на фоне девальвации. Его отменяли постепенно за четыре месяца. С января 2016 года отменено и установление предельных цен и надбавок на социалку.

Уход от административного ценообразования положительно восприняли участники рынка и международные организации. Есть и договорные обязательства: страна - член Евразийского союза может вводить ценовое регулирование на определенную группу товаров не более чем на 90 дней в году.

Сейчас, по-видимому, в министерстве не очень хотят повторять прежний опыт. На важность рыночного ценообразования обратил внимание Владимир Колтович. Он напомнил о случаях, когда товар с регулируемой ценой ретейлеры просто игнорировали.

- Когда убрали регулирование, все стало на свои места. Поэтому или регулируем все, или не регулируем ничего. Если не регулируем ничего, значит, должен быть цивилизованный рынок, и бизнес не должен забывать о социальной ответственности перед обществом, - заключил глава МАРТ.

В перечне социально значимых товаров сейчас - полтора десятка позиций: мясо и некоторая рыба, пшеничная мука, масло сливочное и подсолнечное с рапсовым, соль и сахар, овсяные хлопья, белый рис и гречка, макароны (из нетвердых сортов пшеницы), хлеб, яйца, детское питание, молоко и кефир, сметана, творог. Он, кстати, 15 августа был обновлен правительством.

Порывшись в старых чеках, «Комсомолка» решила сравнить цены на некоторые товары.

Молоко одного и того же производителя жирностью 2,5%, 900 мл, в конце декабря в торговой сети стоило 1,17 рубля, сейчас - 1,5 рубля (рост на 28%!). Сметана 26%, 200 г - рост скромнее: с 1,34 до 1,4 рубля (на 4,5%). Полукилограммовая пачка макарон подорожала с 1,89 до 1,99 рубля (на 5,3%).

Конечно, анализ приблизительный, но некоторое представление о реальном ощущении инфляции покупателем дает.