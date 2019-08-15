На «WG Fest: День танкиста» бесплатно выступят The Offspring, «Звери», «Вопли Видоплясова» и «Крамбамбуля»

Крупнейший в Европе семейный фестиваль «Wargaming Fest: День танкиста» пройдет 15 сентября на родине World of Tanks. На праздник в минском парке Победы соберутся более 200 тысяч человек – это вдвое больше, чем, например, в 2017 году!

Фестиваль «Wargaming Fest: День танкиста» - один из крупнейших в Беларуси. Ежегодно на него собираются фанаты игр Wargaming со всего мира. Гостей ждут развлекательные зоны и активности, концерт и самая свежая информация об играх компании.

Вопрос, кто же будет хедлайнером праздника, организаторам задавали чаще, чем шел дождь этим летом. И вот, наконец, карты раскрыты. Гвоздем музыкальной программы станет культовая группа из солнечной Калифорнии The Offspring. Также хедлайнерами фестиваля станут «Звери», «Вопли Видоплясова» и «Крамбамбуля».

Кстати, The Offspring уже второй раз выступают на мероприятии Wargaming. В 2013 году, когда компания праздновала свое 15-летие, группа приезжала на закрытый корпоратив, который проходил на «Линии Сталина». Там прошла частная вечеринка невиданного для Беларуси масштаба: один только банкет обошелся в $300 000, а общий бюджет корпоратива оценивают в несколько миллионов долларов.

Вход на мероприятие свободный, но при покупке пакета «WG Fest: День танкиста. VIP-набор» на портале worldoftanks.ru дают в подарок пригласительный в зону повышенного комфорта «Премиум ангар».

В зоне повышенного комфорта кроме основных развлечений фестиваля ждут:

- специальная сцена, где разработчики ответят на вопросы игроков;

- дополнительная игровая зона на 100 компьютеров;

- игровая зона, где будут представлены мобильные и консольные проекты компании;

- возможность выиграть крутые призы;

- фотозона;

- дополнительный WG Shop;

- возможность пообщаться с танковыми блогерами;

- собственный фуд-корт;

- отдельная зона отдыха.

«Wargaming Fest: День танкиста» пройдет в Минске уже восьмой раз. В прошлом году его посетили 200 тысяч человек из 10 стран. Под открытым небом развернулась развернулась самая большая в СНГ игровая зона с 200 компьютерами. Все гости могли лично пообщаться с разработчиками World of Tanks. Военные из Министерства обороны организовали “Армейский плацдарм”, где представили новейшую технику и вооружение. Гостей развлекали мастер-классами, квестами, театральными постановками, спортом, музыкой и другими развлечениями. В тот раз организаторы предусмотрели даже потребности мам грудных детей и людей с ограниченными возможностями. И грядущий Wargaming Fest обещает быть только лучше.

Когда? 15 сентября, 14:00

Где? парк Победы (пр-т Победителей, 45)

Вход бесплатный