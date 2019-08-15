2019-08-15T15:51:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Был в наушниках и не заметил поезд: 14-летнего хоккеиста сбило насмерть в Молодечно

Подросток переезжал на велосипеде железнодорожный переход, торопился на тренировку
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Подросток не заметил приближение пассажирского поезда Гродно - Минск. Фото: МВДПодросток не заметил приближение пассажирского поезда Гродно - Минск. Фото: МВД
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- В то утро он ехал на тренировку. И не доехал. На этом железнодорожном переходе и просмотр хороший в обе стороны, и шлагбаум стоит, и сигнал подается, что поезд идет. Для нас это был шок. Для всех, - говорят в ДЮСШ ХК «Молодечно-2018».

Трагедия произошла в минувшую среду утром в Молодечно: пассажирский поезд насмерть сбил 14-летнего мальчика на железнодорожном переходе. Восьмиклассник переезжал пути на велосипеде по пешеходному настилу.

- Мальчик пропустил штадлер, двигающийся в направлении Молодечно. Но не заметил приближение пассажирского поезда Гродно - Минск, двигавшегося по встречному пути. В наушниках он продолжил движение и попал под поезд. От полученных травм подросток скончался на месте, - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Восьмиклассник переезжал пути на велосипеде по пешеходному настилу. Фото: МВД

Восьмиклассник переезжал пути на велосипеде по пешеходному настилу. Фото: МВД

Известно, что погиб воспитанник Молодеченской школы хоккея Андрей Мицкевич. Вчера прошли его похороны. Федерация хоккея Беларуси выразила «глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего» на своей странице в Инстаграме. Под постом - слова соболезнования: «Неуемная боль в сердце, как жаль мальчика. Родители, крепитесь», «Спи спокойно», «Еще одним хоккейным ангелом стало больше, к сожалению... Покойся с миром...»

В то роковое утро Андрей ехал на тренировку... Фото: www.instagram.com/hockey.by/

В то роковое утро Андрей ехал на тренировку... Фото: www.instagram.com/hockey.by/

- Мальчик ответственный. Он никогда не пропускал тренировки. Показывал хорошие спортивные результаты. И в школе у него были достижения в учебе. Положительный ребенок во всех смыслах, - рассказала «Комсомолке» работница ДЮСШ хоккейного клуба «Молодечно-2018».

МВД напоминает, что железная дорога - это зона повышенной опасности. Милиция просит взрослых напоминать детям о необходимости снимать наушники при подходе к железной дороге.

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