"Шли в связке, одна оступилась и потянула в пропасть": подробности гибели белорусок в Грузии

Сообщение о пропаже в горах Сванетии – это северно-западный регион Грузии - трех туристок из Беларуси поступило спасателям вечером 14 августа. Они спускались с горы Тетнульди. Женщины шли в составе большой организованной группы, и ушли вперед. Когда основная группа спустилась в палаточный лагерь, их там не оказалось. Началась спасательная операция, подключили даже вертолет. Но с наступлением темноты поиски приостановили до утра.

На следующий день спасателям удалось обнаружить альпинисток. Две из них погибли – они сорвались со скалы. Третью женщину нашли живой, спустили с горы и отвезли в больницу в небольшой городок Местиа.

«Комсомолка» дозвонилась в больницу, где сейчас лежит выжившая белоруска, и где находятся тела погибших. Врачи рассказали некоторые подробности:

- Ее зовут Елена, ей 52 года, она из Бреста, находится в создании, - рассказали в больнице. - У нее травма головы – но не фатальная, ей зашили рану. Еще у нее сломаны пальцы рук. Она рассказала, что они шли в связке втроем. На узкой тропинке Елена потеряла равновесие и сорвалась. И потащила на веревке за собой в обрыв еще двух женщин. Но в какой-то момент ей удалось отцепить веревку, и она выжила. А две другие женщины погибли. Елена пролежала в ущелье всю ночь. А утром ее нашли спасатели и привезли к нам. Сейчас она идет на поправку, но поговорить с ней мы не разрешим.

Посольство Беларуси в Грузии следит за ситуацией и оказывает необходимое содействие. Выжившую Елену Сироч в ближайшее время перевезут на лечение в Тбилиси.