2019-08-15T16:22:59+03:00
Минск
КП Беларусь

Разыскивается обладательница самых роскошных бровей Беларуси: девушка станет первой «Панной Тбiлicоба»

24 августа в центре Минска состоится пятый фестиваль дружбы Беларуси и Грузии «Тбiлicоба»
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Организаторы разыскивают “Панну Тбiлiсоба”, которую коронуют прямо на фестивале. Критерий выбора не самый стандартный: оцениваться будут ... брови. Участвовать могут брови любой формы, цвета, густоты, главное — они должны отражать индивидуальность претенденток. Девушке, которая получит звание “Панны Тбiлiсоба” подарят годовой абонемент на уход за бровями в броу-бар Fedina и годовой запас минеральной воды Borjomi.

Необычный конкурс красоты состоится в это воскресенье, 18 августа в броу-баре Fedina (пер. Молочный 4) с 13:00 до 15:00. Выбирать обладательницу самых характерных бровей Беларуси будут популярные блогеры и стилисты. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заранее отправить заявку на почту tbilisoba2019@gmail.com. Заявки принимаются до 17 августа до 18:00.

“Свята з грузiнска-беларускiм характарам” — под таким лозунгом в этом году пройдет фестиваль, который призван рассказать об особенностях культур Беларуси и Грузии. “Красивые девушки — это, можно сказать, национальный бренд, — комментирует Денис Крупец, директор IDS Borjomi Belarus и организатор фестиваля «Тбілісоба», и поясняет смысл такого необычного конкурса. — Для того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, нужно просто быть естественной: эту мысль мы и хотим донести своим конкурсом. Ведь брови это такая часть внешности, которую не спрячешь, как и яркий характер”.

Кто не пройдет конкурс, сможет поэкспериментировать над бровями уже во время фестиваля в следующую субботу. Мастера из салона Fedina помогут подчеркнуть свой характер и сделают макияж бровей любому желающему.

Выразить свой характер 24 августа можно будет и на других площадках фестиваля. Например, в Каретном дворике пройдет караоке-конкурс песен Валерия Меладзе, где главным призом будет билет на концерт артиста 6 ноября. На танцплощадке развернется баттл между картули (грузинский свадебный танец), лявонихай, вогом, хип-хопом и контемпорари. А на грузинской свадьбе, которая пройдет прямо во время фестиваля, можно будет послушать самый длинный тост и познакомится с традиционными обрядами.

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