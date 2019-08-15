Квест «Шукай Lidbeer»: билеты на гала-концерт крупнейшего осенного open-air спрячут в 12 городах

С 15 августа по 5 сентября в 12 городах Беларуси в интересных местах города будут спрятаны конверты с пригласительными билетами на гала-концерт фестиваля LIDBEER. В этом году победитель квеста получает один билет, но может принять участие в суперигре и выиграть еще 3 билета для своих друзей!

Условия квеста

В день квеста подсказки появляются на сайте. Участники разгадывают загадку и ищут конверт с билетом в секретном месте. Первый отыскавший билет становится победителем и может выиграть еще 3 билета для своих друзей.

Следи за квестом в своём городе

Стартует квест «Шукай LIDBEER» в Минске 15 августа в 14:00. Также отыскать желанные билеты на фестиваль можно будет и в Гродно, Гомеле, Бресте, Лиде, Могилеве, Витебске, Молодечно, Барановичах, Бобруйске, Полоцке, Новогрудке.

В пятый – юбилейный – год open air пройдет с ещё большим размахом и разнообразием программы. На целый день Лида становится городом-фестивалем, в котором каждый гость хочет быть коренным жителем: оценить разнообразие фудкорта, поучаствовать с друзьями в многочисленных развлечениях и квестах, на год вперёд напитаться незабываемыми эмоциями от мощных выступлений топовых музыкантов.