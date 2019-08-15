Впервые финал еврокубка судила женщина: «Если бы мы играли так, как они судили…»

В споре за Суперкубок сошлись победители Лиги чемпионов и Лиги Европы - «Ливерпуль» и «Челси». Разговоры о чисто английской игре ушли на второй план. Впервые финал еврокубка судила женщина - француженка Стефани Фраппар. Ранее женщины-рефери эпизодически работали только на рядовых еврокубковых матчах мужчин. Вместе с ней в поле работали француженки Мануэла Николос и Мишель О’Нилл. В апреле 35-летняя Фраппар стала первой женщиной, которая судила матч мужчин в первом дивизионе чемпионата Франции. Летом она получила назначение на финал женского чемпионата мира. И вот новая вершина.

- Мы не боимся ошибочных решений. Мы готовы. Конечно, моя жизнь после назначения изменилась. Теперь я стала популярной по всему миру, - сказала Стефани.

В финале Суперкубка она не стушевалась: не давала спуску и успевала следить за всем. А ведь матч был на высоких скоростях, да еще с дополнительным временем. За 120 минут она пробежала около 15 км! Стефани справедливо отменила два взятия ворот из-за офсайдов, показала три желтые карточки. Но была и одна помарка: во время отбитого 11-метрового удара вратарь «Ливерпуля» Адриан обеими ногами был не на линии ворот - по новым правилам это запрещено.

После игры тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил работу рефери:

- Я сказал им после матча, что если бы мы играли так, как они судили сегодня, то мы бы победили 6:0. Они отлично справились с задачей. Это был исторический момент. Они наверняка ощущали груз ответственности, но оставались спокойными и делали то, что должны были делать. Я очень уважаю Стефани Фраппар.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в дополнительное команды еще раз обменялись голами. Дело дошло до серии 11-метровых ударов, где был лишь один неточный удар из десяти: Абрахам не смог забить Адриану. Интересно, что испанский вратарь заменил Алиссона, который в прошлые выходные получил травму. За бразильца «Ливерпуль» прошлым летом заплатил 75 млн евро, а испанец пополнил состав несколько недель назад как свободный агент: Адриан в прошлом сезоне ни разу не сыграл в чемпионате Англии, и «Вест Хэм» решил не продлевать с ним контракт. Теперь он герой финала Суперкубка, и Юрген Клопп в прямом эфире кричал его имя, сравнивая его историю с боксером Рокки из культового фильма.

КСТАТИ

Кто в Беларуси может пойти по стопам Фраппар?

Рефери FIFA Ольга Терешко давно работает на матчах белорусской Первой лиги как главный арбитр. Также она была четвертой судьей (проводит замены игроков, в случае надобности может заменить главного) на матчах Высшей лиги. Два года назад ей доверили обслуживать финал чемпионата Европы среди девушек до 19 лет в Белфасте. Также на мужских матчах Первой лиги помощником арбитра работает Елена Карась, которая ранее играла за сборную Беларуси по хоккею на траве.