Минский полумарафон-2019: новые рекорды и призовой фонд

15 сентября в пятый раз (в современном формате) пройдет Минский полумарафон. Ожидается, что забеги на 5 км, 10 км и 21 км суммарно соберут 40 тысяч участников (в прошлом году было 35 тысяч). Уже сейчас регистрацию на сайте minskhalfmarathon.by прошли любители бега из 57 стран, что на четыре больше, чем годом ранее. Есть заявки из США и Австралии! Глава федерации легкой атлетики Вадим Девятовский отметил, что по плану регистрация должна продлиться до 13 сентября, но ее могут закрыть раньше, если будет собран кворум (особенно на популярной дистанции 5 км).

Призовой фонд Минского полумарафона стал больше на 10 тысяч долларов и составит 60 тысяч. Его разыграют элитные профессиональные бегуны.

Стоимость участия в забеге в зависимости от времени регистрации и дистанции - от 16 до 75 рублей. Для студентов, пенсионеров и других категорий граждан есть опция бесплатного участия на 5 км. Но есть еще один шанс.

- Мы увидели, как здорово себя проявил Лесик на II Европейских играх, поэтому разработали свой талисман полумарафона. Это заяц. Сейчас хотим объявить конкурс на имя нашего маскота. Заявки принимаем в БФЛА, - отметил Вадим Девятовский. - Победитель конкурса получит бесплатную регистрацию на любую дистанцию.

Также Вадим Девятовский обратил внимание, что выходить на забег надо, учитывая свои возможности и уровень подготовки.

В рамках Минского полумарафона пройдут детские и благотворительные забеги.

(будет дополнено)

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