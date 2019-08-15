«Ему не нужны обычные игрушки, интереснее калькулятор». Кирилл идет в школу в пять лет

В пять лет Кирилл Анцух решает примеры на десяток действий и рассуждает о черной дыре, а 1 сентября идет в школу. О том, как воспитывать одаренного мальчишку, «Комсомолке» рассказала мама Кирилла Наталья Анцух.

Кириллу исполнится 6 лет 30 октября, а значит, отдать сына в школу родители могут только в следующем году. Пару лет назад в Минобразования вели разговоры о том, чтобы дети могли идти в первый класс в полные пять лет, но эти изменения в Кодекс образования пока не внесли.

- Чтобы Кирилл стал первоклассником, я обратилась за разрешением в Министерство образования. И в виде исключения нам разрешили пойти в первый класс раньше на основании медицинской справки, где было указано, что ребенок уже готов к обучению в школе, - рассказывает Наталья. - У нас есть знакомые, у которых деткам шесть с половиной, но им еще тяжело высидеть 30 минут на занятии. Они хотят играть в куклы и машинки. Кирилл, несмотря на то что в жизни очень подвижный, становится невероятно усидчивым, если ему занятие интересно. Он отлично ладит с детками 6 - 7 лет.

В год и три месяца Кирилл знал буквы, в два года и девять месяцев научился бегло читать, а в три года - писать. Мотивация была серьезная: очень хотел попасть на соревнования по шахматам.

- Кирилл с трех лет занимается шахматами, но с ним в группе были детки старше - 4 - 5 лет. Кирилла не взяли на соревнования, потому что надо было записывать ходы, а он еще не умел писать. Ему стало так обидно, что через месяц научился: сидел, пыхтел, но научился!

Кирилл может и подурачиться на камеру, и рассказать о космосе. Такой вот маленький взрослыйФото: Павел МАРТИНЧИК

- Все умения не по возрасту - это прекрасная случайность или вы занимались с сыном?

- Мы ему очень много читали. Я брала книжку, водила пальчиком, чтобы он следил. С детства учили стихи. В два Кирилл наизусть рассказывал «Мойдодыра» и «Айболита». Тогда мы поняли, что память у него феноменальная. Я гуманитарий, а муж классно считает - выучил с сыном цифры. Заметили, что и со счетом у Кирилла хорошо. А через дорогу от дома как раз открылась школа устного счета. Туда брали деток с пяти лет, Кирилла взяли в четыре.

«Зачем с ребенком делать домашнее задание?»

Кирилл будет учиться в билингвистической школе, где все предметы на двух языках - русском и английском.

- Будешь самым младшим в классе, - говорю Кириллу.

- Но самым умным! - улыбается в ответ.

- Мы искали школу, чтобы в первом классе было интересно, потому что программу он уже знает. Сразу был вопрос: идти в первый или второй класс, но психолог и директор школы посоветовали лучше начинать с первого, - рассказывает Наталья. - Но есть и обратная сторона медали. В сад мы пошли почти в три года. И Кирилл не общался со сверстниками в своей группе. С детьми старше - пожалуйста, со взрослыми - пожалуйста, а со сверстниками не мог найти общий язык. Поменяли сад, отдали в группу, где дети были старше на два года, - там коммуникация пошла.

С техникой Кирилл тоже на «ты»Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Наверняка вам говорили: чего вы лишаете ребенка детства?

- Он никогда не играл в обычные игрушки, ему неинтересны были машинки. С самого детства ему нужен был калькулятор или кастрюля, наполненная чем-то, что можно посчитать. Очень любит со мной готовить.

Просим у Кирилла рецепт вкусных блинчиков.

- Сначала достаем миску, туда разбиваем яйца, добавляем молоко и муку, - рассказывает с азартом. - А потом надо добавить сахарок и чуть-чуть соли. И еще взбить это жужжалкой!

- Вообще, мне говорили знакомые: вы что, зачем в пять лет в школу идти? А ты знаешь, сколько там задают? - продолжает Наталья. - Я не понимаю, домашние задания с ребенком? А зачем? Проконтролировать и помочь - да, делать все время вместе или вместо сына - нет. Я свои 11 лет отучилась в школе и получила золотую медаль. На шахматах Кирилл знает, что если не сделать домашнее задание, во-первых, будет стыдно перед тренером и теми, кто сделал. А во-вторых, тему новую не поймешь, как следствие - проиграешь партию на занятии. А это обидно.

- Таким детям вообще тяжело принимать поражения?

- Да, Кириллу сложно вначале было принять поражение. Он лидер, ему надо победить. А если нет - мог заплакать или топнуть ножкой. Сейчас тоже расстраивается, но уже гораздо меньше. Кроме шахмат, в расписании у Кирилла карате, фортепиано, гитара…

Почему мы так много ходим на дополнительные занятия? Потому что он не может ничего не делать. Если не пошел на кружок, возьмет детскую энциклопедию или головоломки. Мы никогда не навязывали, чем ему заниматься, предлагали попробовать. Но Кирилл очень избирателен. Когда ему было чуть больше трех лет, пришли на танцы, а педагог опоздала на 15 минут. Кирилл дождался, подошел: «Здравствуйте. Я вас ждал, а вы опоздали, поэтому я к вам ходить не буду». Я так и не смогла его переубедить. А в четыре года после занятия по английскому сказал: «Мама, я туда больше не пойду. Ну как можно всего 10 слов за все занятие выучить?»

Считать Кирилл тренируется на тренажере. На экране быстро появляются числа. Когда действия заканчиваются, надо ввести результатФото: Павел МАРТИНЧИК

Считать приходится очень быстро. Обычно Кирилл в уме представляет счетыФото: Павел МАРТИНЧИК

«В Марианской впадине живет мегалодон. Это большая древняя акула»

- Расскажи про космос, - просим, когда узнаем об еще одном увлечении Кирилла.

- Знаете что? Черная дыра не сможет засосать Землю. Потому что масса Земли больше. А Солнце умрет в 10 миллиардов лет, а сейчас ему пять миллиардов две тысячи девятнадцать лет.

- А в кого Солнце превратится после смерти?

- Неясно... В красного гиганта или в голубого гиганта. А если голубым станет, будет еще горячее, чем желтое. А еще есть такой супергигант – Бетельгейзе, это такая звезда. И гипергигант Форамен. Но даже гипергигантов может поглотить черная дыра.

- А кто живет в Марианской впадине?

- В Марианской впадине живет мегалодон. Это большая акула.

- А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

- Изобретателем.

- Что изобретешь?

- Эликсир бессмертия. Я капну его на Солнце. И оно станет бессмертным.

- А с людьми поделишься?

- Конечно. С теми, кого я люблю и знаю.

А вот изобретать эликсир молодости Кирилл не хочет.

- Ну все равно же и так можно прожить. Без эликсира молодости.

- И что, я старенькая буду? - шутит Наталья.

- Зато бессмертная!

ЕСТЬ ВОПРОС

В каком возрасте лучше отдавать ребенка в школу?

- Говоря о готовности к школьному обучению, необходимо учитывать развитие ребенка - физиологическое и психическое, а это процесс индивидуальный, - объясняет психолог Ольга Григорьева. - Каждый ребенок развивается в своем темпе. Вполне нормально, что у одного малыша к пяти годам отлично развито произвольное внимание, память, наглядно-образное мышление, а у другого эти функции находятся еще в процессе развития. И тот и другой вариант - это, безусловно, норма. Поэтому нельзя говорить об универсальном возрасте, когда все дети готовы к школе.