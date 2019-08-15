Поздравляем! Лучший материал о равных возможностях - у журналистки «КП» Марии Элешевич

Корреспондент «КП» Мария Элешевич постоянно пишет о необычных героях, которые своим примером доказывают, на что способен человек, казалось бы, скованный формулировкой об ограниченных возможностях. И эти материалы нередко удивляют тем, что в них нет безысходности. Скорее, это удивительные свидетельства огромной воли и стремления к цели.

Вот и в победном материале наша коллега рассказала о 17-летней Юлии Стефняк. У девушки ДЦП, она передвигается в инвалидном кресле. Но при этом разработала приложение, оценивающее безбарьерную среду в Минске, придумала инклюзивную мебель и стала факелоносцем II Европейских игр:

- В детстве я иногда думала: почему я должна часами сидеть над всеми делами, - говорит Юля. - Почему остальным детям помогают делать домашку, а мне мама говорит: «Делай сама - и только потом пойдешь гулять». Это была задача для супермена: на улице тепло, а я сижу за этим примером и еще стараюсь ровно вывести цифры. Теперь я маме благодарна: да, физические ограничения есть, но зато голова работает. Я смогла поступить в колледж на выбранную специальность – техническую: программируемые мобильные системы (читать далее).

Творческое состязание для журналистов и редакторов, в котором победила Маша, проводили Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам вместе с Пресс-клубом при поддержке Министерства информации. Конкурс - часть проекта «Продвижение интересов людей с инвалидностью», который поддерживает Агентство США по международному развитию. Организаторы рассматривали материалы в номинациях «Лучшая печатная история», «Лучшая мультимедийная история» и «Лучшая видеоистория». Цель - стимулировать создание прессой качественных материалов на темы равных прав и возможностей людей с инвалидностью, инклюзии.

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Еще одна история от Марии Элешевич, которая тоже участвовала в профессиональном конкурсе:

«Часами может стоять у телевизора, потому что чувствует вибрации». Как живет на ощупь 14-летний Андрей, который никогда не видел маму и ни разу ничего ей не говорил (читать далее)